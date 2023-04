Les Devils l’emportent et égalisent la série

Jonas Siegenthaler a marqué le but égalisateur en troisième période, Akira Schmid a repoussé 22 rondelles et les Devils du New Jersey ont battu les Rangers de New York 3-1, lundi, afin d’égaliser la série à deux victoires de chaque côté.

« Nous avons joué un solide match défensivement, a dit l’entraîneur-chef des Devils Lindy Ruff. Nous avons été bons dans les trois zones. »

Jack Hughes et Ondrej Palat ont également marqué pour les Devils, qui ont remporté un deuxième match de suite au Madison Square Garden après deux défaites difficiles à domicile pour commencer la série.

« C’est vraiment décevant, a au contraire laissé tomber l’entraîneur-chef des Rangers Gerard Gallant. Ce n’est même pas proche d’être bon. C’était très décevant à regarder. »

Vincent Trocheck a inscrit l’unique but des Rangers et Igor Shesterkin a réalisé 20 arrêts. Les Rangers ont inscrit seulement deux buts à leurs deux derniers matchs, eux qui avaient marqué cinq filets à chacun des deux premiers matchs de la série.

« Nous devons nous ressaisir et jouer du hockey comme nous en sommes capables, a dit l’attaquant des Rangers Mika Zibanejad. C’est maintenant un meilleur des trois matchs. »

Schmid, qui était devant le filet pour un deuxième match de suite, a une fois de plus été incroyable pour les Devils. Le gardien de 22 ans a accordé seulement deux buts sur les 58 tirs reçus en deux matchs.

« Nous voulions gagner nos batailles avec le bâton et bloquer les rondelles, a mentionné Schmid. Le travail de ce côté a été exceptionnel lors des deux derniers matchs. Ça m’a ouvert les yeux sur ce que je dois travailler pour être à ce niveau. »

Le cinquième match de la série sera disputé au Prudential Center, au New Jersey, jeudi. Le sixième duel sera, de son côté, de retour au Madison Square Garden, à New York, samedi. Si un match ultime est nécessaire, celui-ci sera joué au New Jersey, lundi.