Les Jets font l’acquisition d’Aaron Rodgers

Après six semaines d’attente, Aaron Rodgers quitte finalement les Packers de Green Bay, endroit où il a connu plusieurs belles années, et se joint aux Jets de New York.

Les Jets ont fait l’acquisition du quadruple joueur par excellence de la NFL en provenance des Packers, selon une source proche de l’affaire.

La source a accepté de parler avec l’Associated Press sous l’anonymat, lundi, l’échange n’étant pas encore officialisé.

Âgé de 39 ans, Rodgers avait annoncé le 10 mars qu’il voulait jouer la saison prochaine, mais avec les Jets. Les partisans de football ont donc attendu et encore attendu que les deux équipes procèdent à une transaction impliquant le quart-arrière.

« J’avais été clair que mon objectif était de jouer et de le faire avec les Jets », avait dit Rodgers lors d’une présence au Pat McAfee Show, sur YouTube et Sirius XM, le 15 mars.