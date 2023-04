Des athlètes exigent de nouveau des enquêtes sur leurs fédérations

Quatre athlètes ont réitéré leur demande que des enquêtes nationales soient déclenchées afin de faire la lumière sur la culture dans leurs sports respectifs au Canada, lundi, dans le cadre d’une audience du Comité permanent du Patrimoine canadien.

Les joueuses de soccer Ciara McCormack et Andrea Neil, de même que la boxeuse Myriam Da Silva Rondeau et l’escrimeuse Emily Mason ont chacune demandé le déclenchement d’une enquête portant sur le traitement des plaintes pour abus et la mauvaise gestion qui gangrènent leurs organisations sportives respectives et celles à travers le pays.

Ces femmes ont discuté devant le Comité permanent du Patrimoine canadien des obstacles qu’elles ont rencontrés lorsqu’elles ont tenté de dénoncer des comportements inappropriés. Elles ont aussi souligné que les athlètes doivent être mieux protégés, en adoptant notamment des lois qui protégeront les athlètes qui choisissent de dénoncer.

McCormack, qui a rédigé un texte dans lequel elle a décrit les abus dont elle a été témoin de l’ex-entraîneur des Whitecaps de Vancouver et de l’équipe canadienne de soccer féminin Bob Biranda, a mentionné qu’elle ne se sent plus en sécurité au Canada à cause des commentaires qu’elle a émis. Biranda a écopé de 16 mois d’emprisonnement en 2022 pour des méfaits à caractère sexuel qui ont causé « des torts irréparables » à quatre athlètes adolescentes.

Rondeau a ajouté qu’elle fait l’objet d’une poursuite du directeur haute performance de la Fédération canadienne de boxe pour des commentaires qu’elle a émis sur les réseaux sociaux au sujet de présumées agressions.

Rachael Denhollander, une avocate et ex-gymnaste qui a dénoncé les agissements de Larry Nassar chez USA Gymnastics, s’est aussi exprimée.