Alcaraz remporte un autre titre à Barcelone

Carlos Alcaraz est devenu le premier joueur depuis son compatriote espagnol Rafael Nadal à défendre avec succès son titre à l’Omnium de tennis de Barcelone, dimanche, à la suite de sa victoire en deux manches de 6-3, 6-4 contre le Grec Stefanos Tsitsipas.

Pour Alcaraz, qui n’est âgé que de 19 ans, il s’agit d’un troisième titre en 2023 et du neuvième de sa carrière.

Avec sa victoire, Alcaraz montre un dossier de 10-1 à Barcelone et a remporté ses 14 derniers matchs disputés en territoire espagnol.

« C’est incroyable de sentir cette énergie et de pouvoir soulever le trophée ici, à Barcelone, devant mes partisans », a dit Alcaraz, qui a souvent regardé le tournoi des gradins lorsqu’il était enfant.

« Ma famille et mes amis sont ici, aussi. C’est un sentiment agréable de soulever le trophée devant eux. »

Alcaraz a mis fin au match sur le court central Rafa Nadal à l’aide d’un coup droit gagnant, pour sa cinquième victoire d’affilée en deux manches lors du tournoi cette année.

Face au cinquième joueur mondial, Alcaraz a réussi 26 coups gagnants et n’a commis que 7 erreurs directes.

Avant le duel ultime de dimanche, Alcaraz, deuxième joueur mondial et première tête de série, n’avait encore jamais réussi à gagner le même tournoi deux années de suite. Il tentera de répéter cet exploit la semaine prochaine à l’Omnium de Madrid.

Alcaraz affiche un dossier global de 23-2 cette année, et sa victoire, dimanche, s’ajoute à ses triomphes à Buenos Aires et à Indian Wells plus tôt en 2023. Il en était à sa quatrième finale en cinq tournois depuis le lancement de la saison.

Alcaraz et Tsitsipas ont échangé des bris de service au début de la manche initiale, mais l’Espagnol a finalement pris le contrôle du match pour signer une quatrième victoire en autant de duels contre le Grec.

L’an dernier, Alcaraz avait également défait Tsitsipas à l’Omnium de Barcelone, cette fois-là à l’étape des quarts de finale.

« J’ai eu la chance de te voir jouer pour la première fois il y a quelques années, a dit Tsitsipas à propos d’Alcaraz. Quelques-uns d’entre nous étaient déjà sur le circuit un peu avant toi. Je pense que la plupart d’entre nous étaient fascinés par ton jeu. Même si nous sommes plus vieux que toi, nous te voyons comme un exemple à suivre. Nous considérons tes réalisations comme des éléments qui, nous l’espérons, nous pousseront à faire mieux. »

Tsitsipas espérait gagner l’Omnium de Barcelone pour la première fois de sa carrière, après avoir subi des défaites aux mains de Nadal lors des finales de 2018 et de 2021. Il était aussi en quête d’un premier titre en 2023 et du 10e de sa carrière.

Nadal avait été le dernier joueur à gagner l’Omnium de Barcelone de manière consécutive, inscrivant trois triomphes d’affilée entre 2016 et 2018.