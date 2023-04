Marie-Pier Houle perd son combat au championnat du monde de la WBO

La Québécoise Marie-Pier Houle s’est inclinée par décision unanime samedi, devant la Britannique Sandy Ryan, nouvelle championne des mi-moyennes de la World Boxing Organization (WBO).

Les juges ont statué 99-91, 98-92 et 97-93 en faveur de l’Anglaise de 29 ans, au terme des 10 rounds du combat disputé au Cardiff International Arena.

Le titre qui était vacant appartient donc à la boxeuse de Derby, qui a porté sa fiche à 6-1-0, dont deux K.-O.

Houle, de Terrebonne, en était à son premier combat de 10 rounds en carrière. Son dossier est maintenant 8-1-1, incluant deux victoires par K.-O.

Plus imposante physiquement et plus soutenue dans ses attaques, Ryan a souligné son avantage au dernier round, avec trois belles séquences.

Elle a mis de la pression en amenant Houle dans les cordes avec 1:40 à disputer, puis encore avec 45 secondes au cadran, touchant la cible au corps. Elle a également dominé avec 10 secondes à boxer, atteignant la tête de la Québécoise de 32 ans.

C’est au sixième round que Ryan a commencé à plus nettement imposer sa volonté, faisant clairement mouche au corps et à la tête. L’engagement s’est conclu avec une salve soutenue de la Britannique, avec Houle dans les cordes.

Houle a bien paru ici et là dans les rounds suivant, incluant un jab au menton de Ryan à la huitième reprise.

Toutefois, Ryan n’a jamais paru en grande difficulté, puis, elle a riposté avec un solide uppercut de la droite, avec 30 secondes à écouler au neuvième round.

Au quatrième round, Ryan a brillé durant une quinzaine de secondes vers la fin de l’engagement, après que Houle ait signé une bonne mais brève série de coups.