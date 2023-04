Un autre gain de 5-1 pour les Rangers, qui mènent leur série 2-0

Chris Kreider a signé un autre doublé et les Rangers de New York ont gagné 5-1 pour la deuxième fois en trois jours, jeudi, prenant une avance de 2-0 dans leur série face aux Devils du New Jersey.

Kreider a fait mouche à 6:03 d’intervalle en deuxième période, lors d’avantages numériques.

« Leur avantage numérique a été dangereux, a lancé l’entraîneur-chef des Devils, Lindy Ruff. C’est ce qui a fait la grande différence. »

Le joueur des Rangers a ainsi répété le scénario de mardi soir, lorsqu’il avait aussi marqué deux fois pour le lever de rideau de la série.

« Il est l’un des meilleurs, pas juste dans la LNH, mais que j’ai vu, a dit Patrick Kane, qui a été complice de chacun de ses buts jeudi, avant de marquer lui-même à 6:34 au troisième vingt, en échappée. Il est capable de toucher à tout avec son bâton. En entraînement, nous pratiquons beaucoup les tirs de la pointe et il touche à absolument tout. »

Kane obtenait un neuvième match de trois points en séries en carrière. Il est dans l’impasse avec Chris Chelios au quatrième rang de l’histoire à ce chapitre, parmi les Américains. Ils ne sont devancés que par Kevin Stevens (13), Craig Janney (11) et Joe Pavelski (10).

Kaapo Kakko et Vladimir Tarasenko ont été les autres buteurs des Rangers.

Adam Fox a récolté deux passes, après en avoir obtenu quatre mardi.

Igor Shesterkin a fait 22 arrêts, ne cédant que face à Erik Haula au premier tiers, et ce avec les Rangers à court d’un homme.

De l’autre côté de la patinoire, Vitek Vanecek a pour sa part repoussé 25 tirs.

Le Madison Square Garden sera le théâtre des matches 3 et 4, samedi et lundi.