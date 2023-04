Tavares et Marner mènent les Maple Leafs à la victoire

John Tavares a réalisé son premier tour du chapeau en séries et les Maple Leafs de Toronto ont rebondi contre le Lightning de Tampa Bay, jeudi, l’emportant 7-2 pour ainsi égaler la série, 1-1.

Mitch Marner a inscrit deux buts et une aide, William Nylander a ajouté un but et une mention d’aide et Zach Aston-Reese a aussi marqué pour les Maple Leafs.

Marner a enflammé la foule avec un but 47 secondes après la mise au jeu initiale, en avantage numérique, Ian Cole l’ayant fait trébucher sur une séquence précédente.

Tavares a doublé le coussin à mi-chemin au premier vingt, après que Toronto ait purgé deux sanctions, cheminant vers un 12e triplé en carrière.

« Nous voulions bien répondre, a dit l’athlète de 32 ans, dont l’équipe a perdu le premier match 7-3 à domicile. À titre de capitaine, j’ai voulu montrer l’exemple. »

Morgan Rielly a égalisé un record d’équipe avec quatre aides dans un match.

« C’est le genre de performance que vous voulez de vos joueurs, a dit l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe. Nous devions bien jouer aujourd’hui et nous l’avons fait. »

Auston Matthews a récolté deux passes et Ilya Samsonov a réalisé 20 arrêts, lui qui a été chassé après 40 minutes de jeu mardi.

Ian Cole et Corey Perry ont marqué pour le Lightning, qui était privé de défenseurs notables en Victor Hedman et Erik Cernak.

Andrei Vasilevskiy, qui a disputé toutes les minutes de séries du Lightning depuis 2020, a accordé sept buts en 37 tirs.

La série se dirige vers Tampa pour les matchs 3 et 4, samedi et lundi.