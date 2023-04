Un adversaire complètement différent attend le CF Montréal au stade Saputo

Le CF Montréal s’est fait les dents contre un club plus faible lors de la première ronde du Championnat canadien, mais il fera face à un adversaire complètement différent pour son retour en MLS.

En quête de victoires et de buts, le Bleu-blanc-noir a disputé un match convaincant, mardi, contre le Vaughan Azzurri. Son gain de 2-0 a temporairement fait oublier sa dernière position au classement de l’Association Est et sa séquence de 270 minutes sans but.

Maintenant qu’ils retrouvent le calendrier de la MLS, les Montréalais accueilleront samedi soir, au stade Saputo, une formation qui se fait rarement dominer : les Red Bulls de New York.

Le CF Montréal (1-6-0) n’a pas eu beaucoup d’occasions de célébrer en 2023. Quand ce n’était pas l’infirmerie qui se remplissait de semaine en semaine, ce sont les défaites gênantes qui se suivaient.

Contre le Vaughan Azzurri la troupe montréalaise a au moins pu faire le plein de confiance, après avoir décoché 25 tirs au filet, dont 11 cadrés. Elle espère maintenant pouvoir enregistrer une deuxième bonne performance de suite et enfin lancer sa saison.

« Il faudrait gagner samedi, mais il faudrait surtout bien jouer. C’est ce dont nous avons besoin pour être constants. Il faudra trouver tous les ingrédients, samedi, parce que la victoire est très importante pour notre groupe et pour le reste de la saison. Nous sommes en train de chercher des solutions et j’espère que nous serons encore meilleurs contre les Red Bulls », a mentionné le défenseur Rudy Camacho.

Les Red Bulls (1-2-5) connaissent une saison plus difficile en 2023, mais depuis plusieurs années, ils utilisent la même recette et celle-ci a fait ses preuves.

L’équipe new-yorkaise n’a pas raté les séries depuis 2009, soit à ses 13 dernières campagnes, et elle a remporté trois Supporters’ Shield ainsi que cinq titres de l’Association Est pendant cette période.

En août 2022, les Red Bulls avaient privé le CF Montréal d’un record de neuf matchs consécutifs sans défaite en l’emportant 1-0 au stade Saputo. Il s’agissait du même coup de leur première victoire au Québec en 12 matchs (0-9-2), soit depuis mai 2012.

Malgré sa fiche moins reluisante cette saison, la troupe de Gerhard Struber n’a tout de même alloué que sept buts en huit parties.

« Nous connaissons la qualité des Red Bulls et ce ne sera pas le même match que mardi. C’est une équipe très solide qui n’accorde pas beaucoup de buts, a observé l’entraîneur-chef du Bleu-blanc-noir, Hernan Losada. Il n’y aura pas beaucoup d’occasions, mais c’est à nous d’être efficaces devant le filet. Il sera important de garder le zéro et de défendre collectivement. »

Les Red Bulls appliquent une pression haute sur le terrain et ils cherchent à provoquer des revirements au sein de la défensive adverse.

Depuis le début de la saison, le CF Montréal a souvent été à risque dans ce genre de situation. Aussi, le style de jeu plus rapide prôné par Losada n’a pas encore été parfaitement assimilé par les joueurs et la défensive autant que l’attaque en souffrent après sept matchs.

« Les Red Bulls ont un style de jeu très clair qui demande beaucoup de pression et beaucoup de duels. Ils sont une menace pour chaque équipe qui tente de bâtir de l’attaque par l’arrière comme nous le faisons. Tu peux toujours créer des choses par l’extérieur et tenter de passer la première ligne de pression. Il suffit d’être intelligent pour lire les cartes de ton adversaire », a exprimé Losada.

Et ce n’est pas comme si l’attaque des Montréalais roulait à fond de train depuis le début de la saison, alors qu’elle occupe l’avant-dernier rang de la MLS. Les partisans devraient donc s’attendre à un match à bas pointage. Si but il y a.

Le CF Montréal est devenu la première équipe de l’histoire de la MLS à être blanchie lors de six de ses sept premières parties d’une saison. Il est encore privé des services des attaquants Romell Quioto, Mason Toye, Jojea Kwizera et Jules-Anthony Vilsaint, mais il pourra toutefois compter sur le défenseur George Campbell, qui a disputé une quinzaine de minutes mardi.