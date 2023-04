Bryce Duke, un autre diamant à polir pour le CF Montréal?

L’expérience n’est vieille que de deux matchs, mais pour le moment, elle est intrigante.

Le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, avait émis une petite mise en garde après avoir fait l’acquisition du milieu de terrain Bryce Duke en provenance de l’Inter Miami CF : il devait être meilleur que les autres éléments offensifs du club pour jouer.

Une chose est sûre. Il fait bien depuis son arrivée avec sa nouvelle équipe, il y a une semaine.

Évidemment, l’important nombre de blessés au sein du bleu-blanc-noir joue peut-être en faveur de Duke, mais le milieu de terrain de 22 ans s’est bien tiré d’affaire contre DC United, samedi, et le Vaughan Azzurri, mardi.

Duke, qui est arrivé à Montréal en compagnie de l’attaquant Ariel Lassiter en retour du défenseur Kamal Miller et d’un montant d’argent d’allocation générale de 1,3 million de dollars américains, a rapidement montré ses habiletés avec le ballon. Il ne manque pas de confiance sur le terrain et sa créativité se fait sentir.

Après n’avoir pris part qu’à quelques entraînements avec ses coéquipiers depuis son acquisition, Duke semble tranquillement développer une chimie avec ceux-ci et l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, a déjà noté une hausse du niveau de jeu d’un match à l’autre. « Je pense que la prestation de Duke contre DC était positive, alors qu’il y avait plusieurs coéquipiers qu’il ne connaît pas. J’ai vu un niveau de plus [contre le Vaughan Azzurri], et je crois que lui et Lassiter peuvent même en donner encore plus », a noté Losada.

Lors d’une mêlée de presse, jeudi dernier, Renard n’a pas caché qu’il avait Duke à l’oeil depuis plusieurs mois. Chaque fois, il n’avait pas été en mesure de s’entendre avec l’Inter Miami CF. Duke avait lu entre les lignes et il était au courant de l’intérêt de la troupe montréalaise envers lui. Toutefois, il ne se doutait pas qu’il allait changer d’adresse aussi rapidement, alors qu’il venait de signer un nouveau contrat avec l’Inter Miami CF.

Le jeune milieu de terrain n’a pas été ciblé pour rien. Le bleu-blanc-noir peine à faire bouger les cordages et à se créer des occasions dans le dernier tiers depuis le début de la saison. Il occupe d’ailleurs le 15e et dernier rang de l’association Est au chapitre des buts marqués (trois).

Ça cadre directement dans la description de tâche de Duke, qui a une belle occasion de rapidement s’établir comme milieu de terrain offensif et créatif au sein de sa nouvelle formation. « D’arriver dans une équipe qui croit en toi et qui te place à ta position favorite, c’est toujours plaisant, a-t-il déclaré. C’est bien de se sentir désiré et je suis ici pour en tirer avantage. »

Et Duke souhaite en tirer avantage jusqu’en Europe, comme d’autres joueurs du CF Montréal l’ont fait avec succès avant lui.

Les Montréalais reviennent d’une saison morte occupée, au cours de laquelle les milieux de terrain Djordje Mihailovic et Ismaël Koné ainsi que le défenseur Alistair Johnston ont pris la direction du Vieux Continent à la suite de transferts payants pour l’équipe.

Ce passage à Montréal pourrait être le tremplin nécessaire à Duke pour qu’il puisse réaliser son objectif. « J’ai toujours voulu aller jouer en Europe. Montréal est probablement ce qui donne le plus le sentiment européen à travers la MLS. J’ai une opportunité ici, je veux en profiter et me diriger vers l’Europe le plus rapidement possible », a-t-il conclu.