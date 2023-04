Evans Chebet défend son titre avec succès au marathon de Boston ; Kiproge termine sixième

Le Kényan Evans Chebet a défendu son titre avec succès lundi au marathon de Boston, se hissant en tête de peloton à la hauteur de Heartbreak Hill avant de franchir le fil d’arrivée avec un temps non officiel de deux heures, cinq minutes et 54 secondes.

Chez les dames, Hellen Obiri, une double médaillée d’argent olympique sur 5000 m, a remporté le marathon après avoir pris part à un sprint sur Boylston Street qui lui a permis de stopper le cadran à 2:21 ; 38. Elle a ainsi complété le balayage kényan de l’événement.

« J’ai essayé d’être patiente et d’attendre le bon moment [pour attaquer], a déclaré Obiri, qui avait fini sixième au marathon de New York l’automne dernier. Aujourd’hui, c’était ma journée. »

Il s’agissait du troisième meilleur chrono de l’histoire de la course, qui en était à sa 127e édition. Chebet a du même coup empêché le détenteur du record du monde sur la distance, Eliud Kipchoge, d’ajouter un autre titre à son impressionnant palmarès.

Le vétéran âgé de 38 ans a gagné deux marathons olympiques et quatre des six principaux marathons sur la planète. Le marathon de Boston, auquel Kipchoge participait pour la première fois de sa carrière, est le seul à lui avoir échappé jusqu’ici — il n’a jamais pris part au marathon de New York. Il a aussi fracassé la marque des deux heures dans une course promotionnelle qui s’est déroulée dans un parc à Vienne, en Autriche.

Chebet, le vainqueur du marathon de Boston en 2021, Benson Kipruto, et Gabriel Geay ont largué Kipchoge vers le 32e km, et le trio est demeuré uni jusqu’à environ 5 km du fil d’arrivée. Geay a remporté un duel pour la deuxième place, 10 secondes derrière Chebet, mais deux secondes devant Kipruto.

« Quand tu cours, tu ne cours pas contre un adversaire, a expliqué Kipruto, qui s’entraîne avec Chebet. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, nous nous sommes préparés pour la course, et non à affronter un adversaire… Et c’est ce qui s’est produit. »

Kipchoge, vainqueur de 12 marathons en carrière, a fini sixième.

Plusieurs détenteurs de records du monde ont fait partie des participants, dont certains médaillés olympiques et paralympiques. De plus, les champions des principaux marathons provenant de 27 pays, dont 12 anciens vainqueurs de la course de Boston, y figurent, selon la Boston Athletic Association, qui est responsable de l’organisation de l’événement.

Parmi les participants se trouvait aussi l’ancien capitaine des Bruins de Boston, Zdeno Chara, qui a conclu l’épreuve en 3:38 ; 23. Chara, qui portait le no 33 avec les Bruins, avait le numéro 3333.

Samedi, la ville de Boston a souligné le 10e anniversaire de l’attentat du marathon de Boston. La course de 2013 avait été interrompue après que deux bombes artisanales eurent explosé sur Boylston Street, près du fil d’arrivée.

Les policiers ont utilisé un chien robotisé près de la ligne de départ, lundi, afin de s’assurer de la sécurité des lieux. Celui-ci était suivi de photographes, qui ont croqué la scène sur le vif.

Environ 30 000 athlètes ont franchi les 42,2 km les menant jusqu’au Copley Square, à Boston, aujourd’hui. Une faible pluie a détrempé le bitume en matinée, et les coureurs ont été confrontés à un vent de face. La température a oscillé autour de 10 degrés Celsius.

Le Suisse Marcel Hug a remporté le titre masculin en fauteuil roulant après avoir établi une nouvelle marque – il s’agissait de sa sixième victoire en carrière à Boston –, tandis que l’Américaine Susannah Scaroni a savouré sa première victoire en dépit du fait qu’elle ait dû s’arrêter en bordure de route tôt dans la course pour resserrer les boulons d’une roue.

La course de cette année incluait une nouvelle catégorie réservée aux athlètes non binaires.

Vers 6 h ce matin, à Hopkinton, le directeur de l’épreuve, Dave McGillivray, a envoyé une vingtaine de membres de la Garde nationale du Massachusetts, qui arpentent chaque année le parcours, afin d’annoncer le coup d’envoi du marathon. Il les a remerciés pour leur dévouement, et leur a souhaité bonne chance sur le circuit.

Le capitaine Kanwar Singh, de Malden, au Massachusetts, a déclaré qu’il s’agissait d’une journée spéciale pour lui.

« Il y a 10 ans, le coeur de la ville a cessé de battre. Mais nous nous sommes serré les coudes, et nous nous sommes relevés de façon spectaculaire, a-t-il dit. Je dis toujours aux gens que je rencontre : ’Ne pariez jamais contre les Bostonnais. »