Rublev fait une remontée et devient champion à Monte-Carlo

Andrey Rublev a effacé un déficit de 1-4 lors de la dernière manche et il a défait Holger Rune 5-7, 6-2, 7-5, dimanche, en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Cinquième tête de série du tournoi, le Russe de 25 ans a mis fin au duel à sa deuxième balle de match, à l’aide d’un as.

Il est demeuré immobile pendant quelques instants, le temps de vérifier si la balle était tombée à l’intérieur des limites avant de se laisser choir au sol. Il y est demeuré pendant plusieurs secondes afin de savourer le moment.

Rune, un Danois de 19 ans, a alors enjambé le filet et s’est rendu vers Rublev pour le féliciter.

Pour Rublev, il s’agit d’un 13e titre sur le circuit de l’ATP et d’un premier à un tournoi de catégorie Masters 1000.

« Je ne sais pas quoi dire. Perdre 4-1, 0-30, sauver des balles de bris. Je ne sais trop comment, j’ai réussi », a déclaré Rublev

Sixième tête de série, Rune a raté une chance en or d’obtenir un deuxième titre à un Masters 1000. En novembre dernier, il avait réalisé une incroyable remontée pour prendre la mesure de Novak Djokovic en finale du Masters de Paris.

Cette fois-ci, c’est Rune qui a été victime d’une remontée.

Le Danois a laissé filer le match et a perdu son sang-froid lors du 11e jeu de la manche décisive lorsqu’il a projeté deux balles vers les gradins, en guise de frustration.

« J’étais tout à fait en contrôle à la troisième manche, [mais] je n’ai pas réussi à la boucler », a analysé Rune.

« Je vais devoir regarder ce que j’ai fait de mal, ce que je dois améliorer et tourner la page parce que, vous savez, les Internationaux de France représentent le tournoi sur terre battue le plus important de la saison. »

Les spectateurs l’ont chahuté et, sarcastiquement, Rune les a encouragés à le faire. Mais Rune a commis une double faute qui a donné l’occasion à son rival de servir pour le match.

Rublev avait perdu ses deux présences précédentes en finales de tournois Masters 1000 — à Monte-Carlo et à Cincinnati en 2021 — mais il est demeuré concentré à la tâche.

« Lors des finales précédentes, je me souviens que je n’étais pas prêt mentalement et, quand je faisais face à un déficit, je pensais que je n’avais plus aucune chance et je m’effondrais mentalement », a décrit le Russe.

« Aujourd’hui, je me disais OK, si tu tires de l’arrière aujourd’hui, essaie au moins d’y croire jusqu’à la fin. »

Rune est apparu frais et dispos malgré le fait qu’il ait participé à une demi-finale jouée sous tension contre Jannik Sinner, samedi soir, qui a pris fin à 21 h 45 heure locale.

Il a provoqué les applaudissements de la foule avec un revers coupé de toute beauté lors du sixième jeu de la première manche, et il a brisé le service de Rublev grâce à un lourd coup droit gagnant pour se donner une avance de 4-2.

Au jeu suivant, Rune a sauvé quatre balles de bris, mais Rublev a profité de sa cinquième occasion pour revenir à service égal, avant de porter le score à 4-4 à son service.

Rune a bouclé la première manche lorsque Rublev a d’abord mal jugé un coup qui est tombé directement sur la ligne et a mal synchronisé son retour pour fournir une balle de bris au Danois. Ce dernier l’a convertie à la suite d’un coup droit erratique et trop long du Russe.

Rublev a réalisé un bris dès le jeu initial de la deuxième manche avant de consolider ce bris sans concéder un seul point à son jeune adversaire, grâce à un as réussi lors d’un deuxième service.

L’approche combative de Rublev a perturbé Rune, qui a eu besoin de sauver deux balles de bris avant de gagner son service lors du troisième jeu.

Rublev a accentué la cadence, et des bris consécutifs l’ont aidé à gagner la deuxième manche, lors de laquelle Rune a commis 11 erreurs directes.

Après que Rune eut pris une avance de 2-0 à la troisième manche, Rublev a semblé dérangé par le bond de la balle sur le court. Toutefois, Rune a sauvé deux balles de bris lors d’un cinquième jeu corsé avant de gagner son service et se donner une avance de 4-1.

Rune a changé de raquette alors qu’il faisait face à un déficit de 0-30 lors du septième jeu de la manche décisive et a immédiatement commis une double faute.

Rublev a laissé sortir un puissant cri lorsqu’il a brisé le service de son adversaire pour porter le score à 4-3 et à service égal, au moment où le vent s’est mis à tourner en sa faveur.

Rune était d’avis que la fin tardive de son match, samedi, a possiblement des répercussions.

« Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour récupérer. J’ai donné tout ce que j’avais. Je n’avais plus rien en moi. J’ai fait ce que j’ai pu et je suis venu très près. »