Le CF Montréal s’incline contre D.C. United à son retour au stade Saputo

Le retour au stade Saputo n’a finalement pas changé la donne pour le CF Montréal, samedi soir.

Les Montréalais ont encore perdu et ils ont encore été blanchis, mais cette fois, par la marque de 1-0 aux mains de D.C. United.

Après avoir subi cinq jeux blancs lors de ses cinq défaites à l’étranger cette saison, le CF Montréal (1-6-0) avait espoir de retrouver le chemin de la victoire à domicile – comme il l’avait fait il y a près d’un mois au Stade olympique – mais l’attaque a connu d’autres ratés.

Le Bleu-blanc-noir, qui occupe le dernier rang de l’Association Est, a encaissé un troisième revers consécutif et il n’a pas marqué à ses 270 dernières minutes. L’équipe n’avait pas perdu contre D.C. United à ses deux dernières sorties.

Arrivés à Montréal à la suite d’une transaction avec l’Inter Miami CF, cette semaine, le milieu de terrain Bryce Duke et l’attaquant Ariel Lassiter ont disputé leur premier match avec leurs nouveaux coéquipiers. Duke a été inséré dans la formation partante alors que Lassiter s’est amené en deuxième partie de rencontre.

Lewis O’Brien a inscrit le seul but de la rencontre, tôt en deuxième demie, et ce fut suffisant pour que D.C. United (2-4-2) mette fin à une séquence de six matchs sans victoire (0-4-2).

Le CF Montréal reprendra l’action mardi soir au stade Saputo, alors que le Vaughan Azzurri sera de passage pour la première ronde du Championnat canadien.

Match décousu

Le CF Montréal a profité de l’énergie de la foule pour bien manoeuvrer avec le ballon en début de match, mais les deux formations sont rapidement tombées dans du jeu décousu et régulièrement stoppé.

Les amateurs de statistiques n’auront pas non plus été choyés dans les 45 premières minutes, alors qu’il y a eu plus de cartons jaunes décernés (quatre) que de tir cadré (un). Et ce tir cadré est venu du pied de Duke, qui n’a donné aucune difficulté au gardien Tyler Miller.

D.C. United a donné un petit avertissement à l’équipe locale dans les arrêts de la première demie, lorsque la frappe de Mateusz Klich est tout juste passée par-dessus la barre horizontale.

Les Montréalais ont été surpris tout de suite après avoir quitté le vestiaire et ils ont vu les visiteurs ouvrir le pointage après seulement une quinzaine de secondes de jeu en deuxième période.

Christian Betenke a accepté un long centre et il a laissé le ballon à Taxiarchis Fountas, qui l’a lui-même laissé à Klich. Le tir de ce dernier a touché le poteau à la gauche de Jonathan Sirois, mais O’Brien a sauté sur le retour pour faire bouger les cordages.

Après avoir concédé quelques occasions de marquer à D.C. United, le Bleu-blanc-noir a effectué des changements dans sa formation qui ont créé plus d’occasions de marquer, mais sans qu’elles soient concrétisées.

Sunusi Ibrahim a cogné à la porte, mais c’est Chinonso Offor qui a obtenu la meilleure occasion. Son tir, en provenance de l’orée de la surface de réparation, a cependant atterri dans la 15e rangée.