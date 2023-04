Le Canada rejoint les États-Unis en grande finale du Mondial de hockey féminin

Sarah Fillier a inscrit un tour du chapeau et le Canada s’est qualifié pour le match de la médaille d’or en battant la Suisse 5-1 au Championnat mondial de hockey féminin, samedi, à Brampton en Ontario.

Jamie Lee Rattray et Rebecca Johnston ont marqué les autres filets des Canadiennes, championnes des deux dernières éditions du tournoi. Ann-Renée Desbiens s’est méritée la victoire devant le filet avec huit arrêts.

Le Canada possède désormais un dossier de 19-0 et 12-0 contre la Suisse sur la scène internationale. Les Canadiennes ont dominé la Suisse 151-8 pour le nombre de buts lors de ces affrontements, dont 4-0 au match d’ouverture du championnat. Andrea Braendli a écopé de la défaire devant la cage de la Suisse, elle qui a repoussé 54 des 59 tirs dirigés vers elle.

La Suisse affrontera la Tchéquie, dimanche dans le match de la médaille de bronze.

Fillier a marqué le premier but du Canada après 11:06 de jeu en deuxième période. À la suite d’une passe de Nurse, elle s’est avancée vers a zone payante et à décoché un bon tir des piognets

Rattray a marqué en avantage numérique pour porter la marque à 3-0 en première moitié de troisième période.

Fillier a ensuite complété son tour du chapeau avec 4:56 à faire au match, recevant une belle ovation debout des partisans.

Contre les Américaines

Plus tôt en après-midi, les États-Unis ont marqué cinq buts en deuxième période et facilement battu la Tchéquie 9-1.

Les États-Unis ont mérité leur billet pour la finale du Championnat mondial pour une 22e fois de suite.

Les États-Unis menaient 1-0 après 20 minutes quand Hilary Knight a amorcé la pétarade au deuxième vingt avec deux buts marqués dans un intervalle d’une minute 35 secondes, tôt dans l’engagement.

Abbey Murphy, Abby Roque et Amanda Kessel ont marqué les autres buts des États-Unis en deuxième période, que les Américaines ont dominée 20-2 au chapitre des tirs au but.

Le but de Kessel était son deuxième du match, elle qui avait ouvert la marque à mi-chemin de l’engagement initial.

Tessa Janecke, avec un doublé, et Caroline Harvey ont fait vibrer les cordages en troisième période.

Harvey, qui joue à la défense, a mené l’attaque américaine avec un but et trois aides. Knight (2-1), Kessel (2-1), Cayla Barnes (0-3) et Taylor Heise (0-3) ont amassé trois points chacune.

Adela Sapovalivova, au milieu de la deuxième période, a réussi l’unique filet de la Tchéquie qui jouera pour la médaille de bronze demain après-midi.

Les Américaines ont décoché 45 tirs en direction de Blanka Skodova et de Katerina Zechovska. Skodova a joué pendant un peu plus de 28 minutes et a accordé quatre buts sur 19 tirs. Zechovska a fait face à 26 tirs le reste du match.

À l’autre extrémité, Aerin Frankel n’a fait face qu’à 15 tirs.

Le Canada et les États-Unis se disputeront les grands honneurs dimanche.