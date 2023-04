Les Raptors de Toronto cherchent des réponses à leur saison

Fred VanVleet pense qu’il est temps pour les Raptors de Toronto de tourner la page sur leur titre de champion NBA en 2019. Pas forcément par un changement complet de l’effectif, mais pour prendre conscience du fait que l’équipe est maintenant différente.

VanVleet a parlé franchement de ce qui n’a pas fonctionné dans la saison des Raptors jeudi, au lendemain de leur élimination du championnat à la suite d’une défaite de 109-105 contre les Bulls de Chicago.

« Il faut trouver une autre identité, quelle qu’elle soit », a assuré VanVleet, ajoutant que l’équipe a du talent et de bons schémas défensifs, mais que ces séquences de jeu doivent être mieux exécutées.

« Je pense que pour nous le point important sera dans les détails, et je pense qu’il faut qu’on puisse être capable de construire et représenter cela », a-t-il ajouté.

« Nous ne pouvons pas essayer de faire cela par osmose et essayer de conquérir un nouveau titre comme il y a quatre ans en ajoutant cela au groupe actuel », a poursuivi VanVleet.

Il est l’un des nombreux joueurs qui se sont exprimés jeudi à la suite de leur rencontre avec l’entraîneur Nick Nurse, la direction des Raptors et le personnel médical de l’équipe.

La plupart des Raptors étaient encore en train de digérer la défaite de la veille, après qu’ils eurent gâché une avance de 18 points et aient été limités à un taux de réussite de seulement 50 pour cent de la ligue des lancers francs, lorsqu’ils se sont rendus au centre des médias de l’OVO Centre.

Cependant, VanVleet, l’un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire, avait déjà un plan pour permettre aux Raptors de se relancer pour la saison 2023-24.

« Il faut commencer par peaufiner chaque détail offensif et défensif pour que lorsque l’on se retrouve dans ce genre de situation où on doit gagner un match, ces choses se concrétisent, a déclaré VanVleet. En tant que groupe, en tant que joueurs, c’est ma priorité. »

« Il faut retrouver nos habitudes et nos détails et tout le reste se mettra en place ensuite », a-t-il dit.

Nurse et tous les joueurs qui se sont exprimés face aux médias ont reconnu que le manque de constance était un problème, non seulement contre les Bulls, mais aussi tout au long de la saison. La cause première n’était cependant pas immédiatement évidente.

« Je pense que nous avons commencé lentement, beaucoup trop lentement, et une fois que nous avons repris le dessus, nous étions déjà à quatre, cinq, six matchs sous la barre des, 500, a constaté Nurse. Je pense qu’à partir de janvier, l’équipe a commencé à prendre un peu la bonne direction et l’ajout (de Jakob Pöltl par voie de transaction le 9 février) a beaucoup changé la donne. »

« C’était donc une saison avec presque trois phases différentes », a-t-il résumé.

Pascal Siakam, le seul joueur des Raptors nommé au match des étoiles cette saison, a affiché une moyenne de 24,2 points, 7,8 rebonds et 5,8 passes décisives par match. Lorsqu’on lui a demandé ce qui n’a pas fonctionné cette saison, Siakam a répondu qu’il s’agissait d’une bonne question, mais qu’il n’avait pas de réponse.

« Je n’ai pas dormi de la nuit, hier soir, mais je ne pourrais pas vous dire à quoi je pensais, a confessé Siakam. Cependant, je n’ai pas non plus pensé à grand-chose. Je ne sais pas si cela fait du sens. C’était lourd. »

« On n’a pas été assez constants en tant qu’équipe. On a connu beaucoup de hauts et de bas. On a gagné trois matchs par-ci, perdu trois matchs par-là. On n’était pas assez constants pour pouvoir gagner dans cette ligue, une ligue qui s’est beaucoup améliorée, je dirais, surtout dans l’Est. »

Plusieurs questions se posent donc chez les Raptors à l’approche de l’été.

Nurse a nié toute friction avec le président de l’équipe Masai Ujiri jeudi, même si les médias spéculent depuis des semaines qu’il pourrait avoir conclu sa dernière campagne à la tête des Raptors.

« Mon travail consiste à prendre les meilleures décisions pour cette organisation. Je l’ai toujours cru depuis le premier jour et le crois toujours 10 ans plus tard, a déclaré Nurse, dont le contrat arrive à échéance à l’issue de la saison prochaine. Quand on y réfléchit, toutes les décisions doivent être prises dans l’intérêt de l’organisation. »

Pöltl deviendra joueur autonome sans compensation cet été, tandis que VanVleet, Gary Trent fils et Otto Porter fils ont une année d’option chacun laissée à leur discrétion.

« Je vais prendre quelques jours, quelques semaines, a déclaré VanVleet à propos de sa décision de quitter ou non l’équipe. Je ne pense pas qu’il soit urgent de prendre une décision dans un sens ou dans l’autre. »

Trent a également annoncé qu’il voulait prendre le temps de réfléchir à la saison avant de prendre une décision au sujet de son avenir avec les Raptors.

« Je n’ai pas encore pris de décision à ce sujet, a-t-il confié. Il est évident que je vais m’asseoir, parler à mon équipe et voir comment les choses se passent », a-t-il conclu.