Les succès d’Olivier Aubin-Mercier en arts martiaux mixtes ne lui ont pas enflé la tête

Olivier « The Canadian Gangster » Aubin-Mercier n’a pas perdu la tête après avoir reçu sa bourse d’un million de dollars américains associée à sa victoire en combat de championnat des poids légers en novembre dans la Professional Fighters League (PFL).

Contrairement aux autres circuits d’arts martiaux mixtes, la PFL comprend une saison régulière et des éliminatoires, qui culminent avec des combats de championnat auxquels sont rattachées des bourses d’un million de dollars.

Le 25 novembre dernier, Aubin-Mercier a mis K.-O. l’Écossais Stevie « Braveheart » Ray à l’aide d’un seul coup de poing au deuxième round de leur combat de championnat au Hulu Theater du Madison Square Garden, s’emparant du même coup de la ceinture dans sa catégorie et de la généreuse bourse.

Le Montréalais âgé de 34 ans a voyagé après sa victoire, visitant notamment la France et le Mexique, et il a passé du temps avec ses proches pendant le temps des Fêtes. « Je ne me suis pas tellement gâté, a-t-il confié. J’ai acheté de petites choses. J’ai acheté un bidet. » La Cadillac des bidets, comprenant notamment un siège chauffant, a-t-il tenu à préciser.

Fin gastronome, il a aussi profité du congé pour bien boire et manger. Le champion des 155 livres (70 kg) a ainsi fait osciller le pèse-personne jusqu’à 190 livres (86 kg). « Je sais que j’ai un peu exagéré cette fois-ci. Je n’ai jamais été aussi imposant », a-t-il convenu en riant.

Aubin-Mercier (17-5-0) sera de retour dans l’arène vendredi contre l’Américain « Hurricane » Shane Burgos, qui entamera son parcours en PFL, à l’occasion du gala qui se déroulera aux Virgin Hotels de Las Vegas.

À l’image d’Aubin-Mercier, Burgos (15-3-0) a déjà fait partie de l’UFC. L’Américain âgé de 32 ans a vaincu le Québécois Charles « Air » Jourdain à son dernier duel en juillet, complétant son séjour en UFC avec une fiche de 8-3-0. Afin d’affronter Aubin-Mercier, Burgos est passé de la catégorie des poids plumes (145 livres) à celle des légers (155).

« Ce sera un combat amusant, et c’est toujours plaisant d’être en tête d’affiche », a évoqué le Montréalais, qui participera au combat principal d’une carte pour la première fois de sa carrière.

Aubin-Mercier a songé à prolonger sa pause des arts martiaux mixtes après sa conquête du titre, mais il est retourné au gymnase il y a deux mois dans l’objectif de retourner dans l’arène très rapidement. « Au départ, ça ne me tentait pas, mais j’ai décidé de le faire et aujourd’hui je suis très heureux. Je savoure chaque instant », a-t-il confié.

Le principal intéressé ignore pendant encore combien de temps il continuera ses activités de combattant, au-delà de 2023. Après tout, les arts martiaux mixtes ne sont pas de tout repos. « L’an dernier, ç’a été très difficile. J’adore ça, et je veux continuer. Mais je commence à être fatigué, a-t-il admis. Je vais continuer cette année, c’est certain. Je vais m’amuser. Nous verrons ensuite où la vie nous mènera. »