Le CF Montréal envoie Kamal Miller à l’Inter Miami

Le CF Montréal a acquis le milieu de terrain américain Bryce Duke et l’international costaricain Ariel Lassiter de l’Inter Miami, mercredi, en retour du défenseur canadien Kamal Miller et de 1,3 million $US en argent d’allocation générale (GAM).

« Nous sommes très contents de l’arrivée de ces deux joueurs, a dit Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal par voie de communiqué. Nous étions en contact avec Miami depuis un certain moment pour Bryce. C’est un joueur intelligent sur le terrain, doté d’une bonne technique et d’une bonne qualité de passe. C’est un joueur moderne qui va amener de la créativité. Ariel est un joueur polyvalent, gaucher, qui a une bonne vitesse et une capacité à marquer des buts. Il peut aussi jouer au poste d’attaquant et il va nous aider dans l’aspect offensif. »

L’organisation montréalaise a précisé que Renard rencontrera les membres des médias jeudi, après la séance d’entraînement au Centre Nutrilait, afin de discuter de la transaction.

En sept matchs disputés cette saison avec Miami, Duke a été titularisé à quatre reprises et a réussi une passe décisive. Il avait été acquis du Los Angeles FC à l’aube de la saison 2022 en retour de 100 000 $US de GAM, et il a si bien joué que l’Inter Miami lui a récemment consenti un contrat à long terme.

Duke évoluait au poste de milieu de terrain défensif en remplacement du capitaine Gregore, blessé, mais selon le quotidien’Miami Herald’l’Inter Miami serait à mettre la touche finale au transfert du milieu de terrain défensif Dixon Arroyo, du club équatorien Emelec. Duke était donc devenu un joueur superflu pour l’Inter Miami.

Pour sa part, Lassiter s’est joint au club floridien avant la saison 2022 de la MLS en retour de 100 000 $ en GAM, et il a disputé 41 rencontres avec lui.

Le joueur âgé de 28 ans possède déjà une grande expérience en MLS avec trois clubs différents, ayant fait ses débuts dans le championnat avec le Galaxy de Los Angeles (2015-2018), suivi de près de deux saisons avec le Dynamo de Houston (2020-2021). Il a également de l’expérience sur la scène internationale, ayant été sélectionné à 17 occasions avec l’équipe nationale du Costa Rica.

Quant à Miller, qui est âgé de 25 ans, il a notamment représenté le Canada lors de la dernière Coupe du monde de football au Qatar.

Le CF Montréal a subi la défaite à ses deux derniers matchs et occupe présentement le 15e et dernier rang de l’Association Est. Il disputera son premier match de la saison au stade Saputo ce week-end, contre D.C. United.