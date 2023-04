Djokovic et Tsitsipas progressent à Monte-Carlo

Le no 1 mondial Novak Djokovic a mis du temps à trouver ses repères, alors qu’il entamait sa saison sur la terre battue, mais il est finalement parvenu à vaincre le Russe Ivan Gakhov 7-6 (5), 6-2 au Masters de tennis de Monte-Carlo, mardi.

Le détenteur de deux titres remportés dans la principauté monégasque n’avait pas disputé de rencontre depuis qu’il s’était incliné devant le Russe Daniil Medvedev en demi-finales des Championnats de tennis de Dubaï il y a cinq semaines — une défaite qui avait mis un terme à la série de 20 victoires du champion en titre des Internationaux d’Australie.

Le Serbe âgé de 35 ans, qui avait été évincé dès le premier tour l’an dernier à Monte-Carlo, a manqué de constance en première manche, et il a mis du temps à retrouver son aplomb sur cette surface de jeu qui a la réputation d’être plutôt lente. Il a joué de manière plus agressive à la deuxième manche et a ravi le service de Gakhov pour prendre les devants 3-2, avant de filer directement vers la victoire.

« Je n’ai pas joué à ma pleine mesure, surtout à la première manche, a admis Djokovic, qui a préservé trois des quatre balles de bris offertes au Russe. Mais en fin de compte, je suis satisfait de la manière dont j’ai géré les moments importants. »

Le « Djoker » affrontera au prochain tour le vainqueur du match opposant les Italiens Lorenzo Musetti et Luca Nardi.

De son côté, Stefanos Tsitsipas, qui convoite un troisième titre de suite en territoire monégasque, a profité de l’abandon du Français Benjamin Bonzi alors qu’il menait 4-1 pour atteindre le troisième tour. La deuxième tête de série affrontera au prochain tour le vainqueur du match opposant le Chilien Nicolas Jarry et l’Australien Alexei Popyrin.

Un peu plus tôt mardi, Alexander Zverev a entamé sa saison sur la terre battue en battant difficilement Alexander Bublik 3-6, 6-2, 6-4.

L’Allemand, 13e tête de série, a foulé la terre battue pour la première fois depuis qu’il s’est blessé à la cheville droite pendant son match de demi-finales des Internationaux de France de l’an dernier, contre l’Espagnol Rafael Nadal.

Zverev a précisé qu’il avait mis du temps « à soigner les blessures psychologiques » associées à cet incident et à réapprendre à glisser sur cette surface de jeu.

Malgré cela, Zverev n’a commis que neuf fautes directes et a décoché 21 coups gagnants sur le court Rainier III, mettant la table pour un duel de deuxième tour contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut.

Grigor Dimitrov, qui a atteint le carré d’as de ce tournoi en deux occasions, a également poursuivi sa route après avoir pris la mesure de l’Américain Ben Shelton 6-1, 3-6, 6-3. Le joueur de 20 ans disputait le premier match de sa carrière à Monte-Carlo et il n’a pas déçu, mettant Dimitrov au défi à quelques reprises au cours de ce duel qui s’est poursuivi pendant plus de deux heures.

Dimitrov affrontera au prochain tour le Tchèque Jiří Lehečka.

Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, le deuxième joueur mondial, et le Québécois Félix Auger-Aliassime (no 7) ont tous fait l’impasse sur ce tournoi.