Le Canadien rappelle d’urgence Joël Teasdale et Frédéric Allard

Ne voulant pas nuire aux chances du Rocket de Laval de participer aux séries, le Canadien a décidé de récompenser deux joueurs locaux qui roulent leur bosse dans la Ligue américaine de hockey depuis un certain temps.

Le club montréalais a rappelé d’urgence l’attaquant Joël Teasdale et le défenseur Frédéric Allard, mardi matin. Ils affronteront les Islanders, mercredi à New York, et peut-être les Bruins de Boston le lendemain au Centre Bell.

Pendant ce temps, le Rocket accueillera les Marlies de Toronto à la Place Bell, mercredi soir, dans un match crucial dans la course aux séries de la section Nord.

Le Canadien aurait pu rappeler les attaquants Rafaël Harvey-Pinard ou Jesse Ylönen, et le défenseur Corey Schueneman, qui étaient tous en uniforme face aux Maple Leafs, samedi à Toronto. Il a préféré laisser ses meilleurs atouts à son club-école pendant son dernier voyage de la campagne.

« Nous sommes à un moment où la priorité va là (chez le Rocket), pour les bonnes raisons », a dit l’entraîneur-chef du Canadien Martin St-Louis.

Teasdale et Allard ne s’en font pas avec les circonstances entourant leur rappel. Allard, qui est âgé de 25 ans, jouera un deuxième match avec le Canadien cette saison, après avoir profité d’autres circonstances particulières pour affronter les Golden Knights à Las Vegas le 5 mars, quelques jours après avoir été acquis par le Tricolore des Kings de Los Angeles.

Teasdale excité

Pour Teasdale, il s’agira d’un premier match dans la LNH après un parcours marqué par deux graves blessures au genou droit.

« J’ai très peu dormi tellement j’étais excité », a raconté Teasdale, qui a appris la nouvelle lors d’une rencontre avec St-Louis et le directeur général Kent Hughes après la victoire de 4-0 du Rocket, lundi contre les Penguins de Wilkes-Barre / Scranton.

« J’ai couru un peu partout hier. J’ai fait des appels, mon père, ma mère, la famille », a-t-il énuméré.

Teasdale, qui est âgé de 24 ans, a marqué 23 buts et récolté 15 mentions d’assistance en 56 parties cette saison avec le Rocket.

Il a connu un lent début de campagne, étant même laissé de côté par l’entraîneur Jean-François Houle, avant de connaître de bons moments plus tard dans l’hiver.

« J’ai eu une bonne séquence récemment et c’est le genre de choses qui vous passe par l’esprit », a dit Teasdale, qui espérait donc avoir attiré le regard de ses patrons.

« Kent et Martin m’ont rencontré et m’ont dit que c’était pour me récompenser pour ma saison. J’étais très content », a-t-il ajouté.

Même si son parcours n’a pas été facile, Teasdale a souligné être trop passionné par le hockey pour avoir songé à abandonner son rêve de jouer un jour dans la LNH.

Ses importantes blessures au genou droit, en août 2019 et avril 2021, ne l’ont qu’aidé à former son caractère.

« J’avais 21 ans lors de ma deuxième blessure. J’étais encore jeune et à cet âge-là et dans la forme que nous sommes, c’est quand même relativement facile de revenir de telles blessures, a-t-il dit. Ce n’est jamais passé par mon esprit de changer de parcours. »

Teasdale a raconté souvent faire du covoiturage avec Harvey-Pinard lors des matchs à domicile du Rocket. Il en a profité lundi soir pour poser plusieurs questions à celui qui a brillé avec le Tricolore cet hiver avec 16 buts et 26 points en 38 matchs.

« Je voulais savoir comment m’habiller lors du voyage en avion et pour les matchs à l’étranger, a indiqué Teasdale. À quelle heure sont les rencontres, est-ce qu’il y a des entraînements matinaux, etc. »

Harvey-Pinard ne l’accompagnera pas à New York, mais Teasdale pourra au moins se tourner vers Samuel Montembeault, qu’il a côtoyé durant deux saisons avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la LHJMQ.

« On a vu à Laval qu’il est capable de marquer, mais il n’a pas peur du jeu robuste, a dit Montembeault au sujet de Teasdale. Demain, eux (les Islanders) voudront absolument gagner dans l’espoir de se qualifier pour les séries. Je pense que c’est le genre de match où il peut bien faire. »

Teasdale a raconté qu’il portait le chandail du Canadien en jouant au hockey dans la rue à l’âge de 4 ans. Allard, lui, a rappelé qu’il est toujours spécial d’enfiler la Saint-Flanelle.

« Que ce soit la première, deuxième ou 100e fois, c’est un rêve chaque fois », a-t-il insisté.

Un gardien réserviste invité ?

Montembeault défendra le filet du Canadien face aux Islanders. Cependant, l’identité de son auxiliaire est inconnue.

Allen n’a pas enfilé l’uniforme du Tricolore depuis le 1er avril, quand il était l’adjoint de Montembeault, et il n’a pas joué depuis le 27 mars face aux Sabres de Buffalo.

Cayden Primeau n’a pas été rappelé du Rocket, ce qui laisse croire qu’il sera en action à la Place Bell mercredi.

Rencontré une heure avant le départ de l’équipe vers l’aéroport, St-Louis a sèchement répondu qu’il ne savait pas encore qui sera sur le banc du Tricolore au UBS Arena mercredi.

Tout ça laisse croire que le Canadien pourrait faire appel à un gardien invité par le biais d’un contrat d’essai amateur, comme les Maple Leafs l’ont fait contre le Tricolore samedi.