Jon Rahm remporte son premier Tournoi des Maîtres

Jon Rahm a transformé une longue journée en une savoureuse victoire, dimanche.

Amorçant la journée avec un retard de quatre coups lors de ce matin frisquet, Rahm est devenu le quatrième Espagnol de l’histoire à remporter le Tournoi des Maîtres.

Rahm a remis une carte de 69 (moins-3) pour se distancier de Brooks Koepka, qui a commis plusieurs erreurs. Il a eu le meilleur par quatre coups sur Koepka et Phil Mickelson, qui à 52 ans est devenu le golfeur le plus âgé à terminer au deuxième rang à ce tournoi.

C’est justement Mickelson qui avait déclaré que Rahm deviendrait une des plus grandes vedettes du golf avant que l’Espagnol devienne professionnel, en 2016. Rahm possède maintenant un veston vert en plus d’un titre à l’Omnium des États-Unis, en 2021.

Rahm a réduit l’écart de deux coups sur Koepka (75) lors des 12 derniers trous de la troisième ronde et il a amorcé la ronde ultime avec un retard de deux coups. L’imposant Espagnol a profité de l’effondrement de Koepka et il s’est tellement éloigné que même la ronde de 65 de Mickelson — sa meilleure ronde finale en carrière à l’Augusta National — serait insuffisante.

Rien n’était plus satisfaisant que cette marche jusqu’au 18e vert pour l’emporter. Les étoiles étaient alignées pour Rahm, alors qu’il a triomphé le jour de naissance de son idole, Seve Ballesteros, et lors du 40e anniversaire de son deuxième titre à Augusta.

Rahm a enlacé son épouse et leurs deux enfants lorsqu’il a marché vers la pièce où il devait confirmer sa carte de pointage. Le double champion au Tournoi des Maîtres José Maria Olazabal était là pour lui faire l’accolade avec son veston vert.

Rahm a signé une quatrième victoire cette année et il est revenu au premier rang mondial, devant Scottie Scheffler, qui était le champion en titre à l’Augusta National.

Il y a eu un peu de tout au Tournoi des Maîtres cette année. De la chaleur et de l’humidité au départ, un vent froid qui a fait tomber trois arbres vendredi, des verts remplis d’eau samedi et une finale digne d’un marathon dimanche. Rahm et Koepka ont dû jouer 30 trous lors de la dernière journée de compétition.

Koepka a tracé le chemin en commettant une erreur après l’autre. Il a perdu l’avance pour une première fois depuis jeudi après-midi.

Dimanche, Koepka a joué 22 trous consécutifs sans réussir un oiselet — du huitième trou en matinée lors de la troisième ronde jusqu’au 13e fanion lors de la ronde finale. À ce moment, il accusait déjà trois coups de retard derrière Rahm.

Rahm a envoyé son dernier coup de départ dans les arbres et il n’a pas atteint l’allée. Il a toutefois réussi une belle approche pour placer sa balle à trois pieds de la coupe avant de confirmer sa victoire.

Seul Canadien à prendre part aux rondes du week-end, Mackenzie Hughes a joué 70, dimanche, et il a terminé le tournoi à égalité en 29e position.