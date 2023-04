Tiger Woods se retire du Tournoi des Maîtres

Tiger Woods s’est retiré du Tournoi des Maîtres avant la reprise du jeu pour la troisième ronde à cause d’une blessure, dimanche, un dénouement qui l’empêchera, pour la première fois de sa carrière professionnelle, de compléter les 72 trous d’un tournoi qu’il a amorcé sur le parcours d’Augusta National.

Les organisateurs du tournoi ont annoncé environ 90 minutes avant la reprise des activités que Woods, qui est toujours ennuyé par les effets d’un accident de voiture dans lequel il a été impliqué en 2021 et qui a failli mener à l’amputation de sa jambe droite, s’était retiré.

Le quintuple champion du Tournoi des Maîtres avait été vu en train de boiter pendant les rondes d’entraînement, au début de la semaine, puis à nouveau pendant les première et deuxième rondes. La boiterie était devenue plus évidente alors que la météo se dégradait.

« Je suis déçu d’être obligé d’abandonner ce matin en raison d’une nouvelle aggravation de ma fasciite plantaire », a écrit Woods sur Twitter.

« Merci aux fans et aux organisateurs du Tournoi des Maîtres qui m’ont montré tant d’amour et de soutien. Bonne chance aux joueurs aujourd’hui ! »

Sous une pluie battante et froide samedi matin, Woods avait évité de justesse le couperet après la deuxième ronde avec un score cumulatif de 147 (74-73), trois coups au-dessus de la normale et à la limite du seuil de qualification.

Du coup, il avait obtenu son billet pour les deux rondes finales à Augusta pour une 23e fois de suite, égalant le record du tournoi que se partageaient le Sud-Africain Gary Player et l’Américain Fred Couples.

Coiffé d’une tuque grise qu’il avait enfilée par-dessus une casquette de baseball, Woods est retourné sur le parcours pour le début de la troisième ronde, peu après 13h samedi, alors que le mercure peinait à atteindre la barre des 10 degrés Celsius.

L’illustre golfeur a amorcé la ronde au 10e trou, où il a commis un boguey, puis un autre au 14e trou. Il a ensuite été victime de deux doubles bogueys consécutifs, sur les 15e et 16e verts, après avoir envoyé sa balle dans l’eau sur chacun de ces deux trous.

C’était la première fois que Woods inscrivait des doubles bogueys consécutifs au Tournoi des Maîtres.

Au moment où le jeu a été interrompu au Augusta National en raison de la pluie battante, à 15h15 samedi après-midi, le golfeur âgé de 47 ans se trouvait à plus-9, seul au dernier rang des joueurs qui avaient accédé au troisième tour. Il accusait alors un retard de 22 coups sur le meneur, Brooks Koepka.

« J’ai toujours adoré ce parcours, et j’adore participer à cet événement », avait déclaré Woods, après avoir complété sa deuxième ronde, samedi.

« Bien sûr, j’en ai manqué à cause de blessures, mais j’ai toujours voulu jouer ici. J’ai adoré ça. »

Woods s’était aussi retiré avant la dernière ronde du Championnat de la PGA, l’an dernier, en raison de ce que son agent, Mark Steinberg, avait décrit comme une douleur et de l’inconfort au pied droit.

Cette décision avait été annoncée quelques heures après que Woods eut ramené une carte de 79 sur le parcours de Southern Hills, à Tulsa, dans l’Oklahoma, dans des conditions météorologiques similaires à celles de samedi à Augusta. Lors de la deuxième ronde, il avait joué 69.

Woods a enfilé le cinquième Veston vert de sa carrière en 2019, lorsqu’il avait gagné par un coup devant Koepka, Dustin Johnson et Xander Schauffele. Il s’agissait de son premier triomphe à un tournoi majeur en 11 ans.

Aussi, à l’âge de 43 ans, il devenait le deuxième golfeur le plus âgé à remporter le Tournoi des Maîtres après Jack Nicklaus, qui avait 46 ans lors de son sixième triomphe à Augusta National, en 1986.

Les blessures ont forcé Woods à se contenter d’un calendrier très limité — les tournois majeurs et quelques autres événements ciblés.

En février, au Tournoi invitation Genesis, il a joué deux rondes sous la barre des 70 et a terminé ex aequo au 45e rang. Toutefois, il a fait impasse sur le tournoi de Bay Hill et le Championnat des joueurs afin d’être en santé et prêt pour faire un retour à Augusta National.

Woods avait participé au tournoi l’an dernier, à Augusta, et signé des cartes identiques de 78 lors des troisième et quatrième rondes.

La question, maintenant, est de savoir si Woods va participer au Championnat de la PGA à Oak Hill, en mai. L’Omnium des États-Unis suivra en juin au Los Angeles Country Club, pas trop loin de l’endroit où il a grandi, et l’Omnium britannique aura lieu en juillet au Royal Liverpool.

« Ouais, la mobilité n’est pas au niveau où je l’aimerais. Je vous l’ai déjà dit, je suis très chanceux d’avoir cette jambe ; c’est la mienne. Oui, elle a été modifiée et il y a un peu de métal à l’intérieur, mais c’est toujours la mienne », a déclaré Woods à des journalistes.

« Ç’a été difficile et ce sera toujours difficile. La capacité et l’endurance de ma jambe ne seront plus jamais les mêmes. Je comprends cela. C’est la raison pour laquelle je ne peux pas me préparer et participer à autant de tournois que je le voudrais, mais c’est mon futur et c’est correct. Je suis à l’aise avec ça. »