Les Maple Leafs gagnent 7-1 contre le CH

Mitch Marner a inscrit deux buts et une passe, samedi, aidant les Maple Leafs de Toronto à dominer 7-1 face au Canadien de Montréal.

John Tavares a aussi obtenu un doublé pour les Leafs, qui ont une fiche de, 500 à leurs 10 derniers matches.

Michael Bunting, Auston Matthews et William Nylander ont aussi touché la cible pour l’équipe torontoise.

Matthews, Ryan O’Reilly et Erik Gustafsson ont chacun pris part à trois filets.

Samuel Montembeault a fait 39 arrêts, 19 de plus qu’Ilya Samsonov.

Johnathan Kovacevic a été le buteur du CH, qui perdait pour la cinquième fois depuis six rencontres.

Le Canadien avait rappelé le gardien Cayden Primeau et le défenseur Corey Schueneman, en prévision du match.

Il ne reste que deux parties au Tricolore. Mercredi, ils rendront visite aux Islanders de New York, avant d’accueillir les Bruins de Boston jeudi.

Les Leafs ont pris les devants 1-0 à 9:08 en supériorité. Avec un tir sec de l’enclave, Marner a complété une charge en milieu de glace, aux côtés de Matthews.

Toronto a doublé le coussin à 15:16 au premier vingt. Marner a repéré Tavares à l’embouchure droite, pour un tir sur réception.

Les visiteurs ont été pitoyables au premier tiers, étant dominés 17-1 pour les tirs.

Le but du CH est survenu à 2:28 en période médiane. Mike Matheson a contourné le filet et a remis à la ligne bleue, d’où Kovacevic a signé un troisième but cette saison.

Les Maple Leafs sont assurés de terminer deuxièmes dans la section Atlantique.

Ils vont finir la saison régulière en jouant à Sunrise, à Tampa et au Madison Square Garden, de lundi à jeudi.

Toronto sera confronté au Lightning de Tampa lors du premier tour des séries.

L’équipe torontoise n’a pas franchi le premier tour des séries depuis 2004.