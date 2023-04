Le CF Montréal est blanchi 4-0 et subit un autre revers à l’étranger

Le CF Montréal souhaitait se relever d’un gênant revers à l’étranger, mais il en a subi un autre sept jours plus tard.

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a montré pourquoi il faisait partie des aspirants dans l’Association Est et il a aisément blanchi le club montréalais 4-0, samedi soir, au Gillette Stadium.

Rarement menacé pendant la rencontre, le Revolution (5-1-1) n’a pas eu besoin de jouer à 10 comme les Whitecaps de Vancouver, il y a une semaine, pour malmener le Bleu-blanc-noir et exploiter sa défensive.

La troupe de Bruce Arena a dominé la possession du ballon (58 pour cent contre 42) et a dicté le rythme en première demie avant de lever le pied en deuxième demie.

Elle a également eu le meilleur au chapitre des tirs au but (19 contre neuf), des tirs cadrés (neuf contre trois) et des duels gagnés (54 contre 38), entre autres.

Dylan Borrero, Carles Gil, sur un penalty, Bobby Wood et Giacomo Vrioni ont fait bouger les cordages pour le Revolution, qui n’a pas perdu en quatre matchs à domicile cette saison (3-0-1).

Vaincu 5-0 en Colombie-Britannique, le CF Montréal (1-5-0) a subi un cinquième revers en autant de parties à l’étranger cette saison. Pire encore, il n’a toujours pas trouvé le fond du filet sur les terrains adverses.

Les Montréalais, qui avaient balayé la série saisonnière contre le Revolution en 2022, n’ont obtenu que trois points en six matchs depuis le début de la campagne. Il s’agit de la pire récolte à ce point-ci de la saison depuis 2014 (0-3-3).

Les hommes de Hernan Losada trouveront peut-être un peu de positif en effectuant leur rentrée au stade Saputo, samedi prochain, lorsqu’ils accueilleront D.C. United.

Malgré la défaite, le Québécois Mathieu Choinière a établi un record d’équipe pour le plus de matchs disputés en MLS (80) et pour le plus de départs obtenus en saison (50) par un joueur formé à l’Académie.

Le milieu de terrain Ilias Iliadis a également profité de cette rencontre pour effectuer un premier départ en carrière dans la MLS.

Les suspects habituels

Les vétérans du Revolution Gustavo Bou et Carles Gil ont souvent causé des ennuis à la formation montréalaise depuis leur arrivée en MLS, en 2019. Ils ont encore été au coeur des déboires en première demie.

Dès la première minute, le CF Montréal s’est donné une occasion dans la surface de réparation, mais Romell Quioto a mis du temps avant de décocher son tir et le ballon a été bloqué en défensive.

Après quelques menaces offensives, les résultats sont finalement venus pour le Revolution. Lors d’un coup de pied de coin à la 21e minute, Bou a remis le ballon à Borrero, qui a enroulé une magnifique frappe dans la lucarne et derrière le gardien Jonathan Sirois.

Le Bleu-blanc-noir croyait avoir limité les dommages avant de rentrer au vestiaire, mais un manque de cohésion entre Choinière et Victor Wanyama a mis la défensive sur les talons. Wood a décoché un tir qui a touché la main de Gabriele Corbo dans la surface de réparation et l’arbitre a immédiatement décerné un penalty. Calmement, Gil a doublé l’avance des siens en envoyant le ballon en plein centre du filet.

Exploitée contre les Whitecaps, la défensive a une fois de plus payé le prix de ses erreurs, dès la 50e minute. Joel Waterman a mal synchronisé son saut pour frapper le ballon de la tête et Wood a récupéré l’objet. L’attaquant s’est détaché de Kamal Miller et il a trompé la vigilance de Sirois grâce à un tir bas.

Le Revolution a opté pour se replier un peu, permettant aux visiteurs de s’approcher du filet de Dorde Petrovic, mais sans succès.

Vrioni a planté le dernier clou dans le cercueil à la 86e minute, lorsqu’il a pu manoeuvrer à sa guise en territoire ennemi, même s’il était entouré de quatre joueurs du CF Montréal, et il a déjoué Sirois à sa droite.