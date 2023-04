Denis Gurianov ne portera pas le chandail de la Fierté «pour des raisons de sécurité»

L’attaquant Denis Gurianov ne participera pas à la période d’échauffement afin de ne pas porter le chandail de la Fierté du Canadien de Montréal, jeudi avant un match face aux Capitals de Washington.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a évoqué des raisons de sécurité pour justifier la décision de Gurianov. Une loi russe interdit la « propagande » LGBTQ +.

Gurianov n’a pas été rendu disponible afin d’offrir plus de détails sur sa situation. L’équipe n’était pas en mesure de confirmer s’il rentrait en Russie durant la saison morte.

Les chandails spéciaux portés durant l’échauffement seront vendus aux enchères et les profits seront remis à You Can Play, une organisation sans but lucratif luttant contre l’homophobie dans le sport, et à GRIS-Montréal, un groupe de recherche et d’intervention sociale qui démystifie l’homosexualité, la bisexualité et les identités de genre en milieu scolaire.

Un petit groupe de joueurs de la LNH ont refusé de porter des chandails de la Fierté durant l’échauffement cette saison, incluant Ivan Provorov, des Flyers de Philadelphie, Andrei Kuzmenko, des Canucks de Vancouver, James Reimer, des Sharks de San Jose, Eric et Marc Staal, des Panthers de la Floride, et Ilya Lyubushkin, des Sabres de Buffalo.

Certaines équipes ont modifié ou annulé leurs plans concernant des soirées semblables.