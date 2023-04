Manoah et les Jays blanchissent les Royals 3-0

Alek Manoah a concédé un coup sûr en sept manches de travail, Vladimir Guerrero fils a claqué son premier circuit de la saison et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Royals de Kansas City 3-0 mercredi soir.

Manoah (1-0) n’avait donné aucun coup sûr jusqu’à ce que Jackie Bradley fils ne frappe un simple après un retrait en cinquième manche.

Malgré des difficultés avec la précision de ses changements de vitesse, Manoah a inscrit cinq retraits sur des prises et donné quatre buts sur balles.

« Il a relevé son jeu d’un cran lorsque ça a été nécessaire », a analysé le gérant des Blue Jays John Schneider.

« Il est un féroce compétiteur. On dirait qu’il a une autre vitesse. Vous lui faites confiance dans pareilles situations. Son côté compétitif ressort vraiment beaucoup », a ajouté Schneider.

Jordan Romano a fermé la porte aux Royals en neuvième manche et mérité un troisième sauvetage en autant d’opportunités. Les Royals ont ainsi été blanchis pour la troisième fois en six parties.

Les Blue Jays ont rompu l’égalité en sixième manche grâce à un roulant à l’avant-champ de Matt Chapman qui a permis à Guerrero de croiser le marbre avec un retrait.

Alors qu’il y avait des coureurs aux extrémités des sentiers, Chapman semblait s’être commis dans un double-jeu. Toutefois, le joueur de premier but des Royals, Vinnie Pasquantino, a été incapable de contrôler le relais bas de Bobby Witt fils.

Les Blue Jays ont ajouté deux points en huitième, le premier à la suite du circuit de Guerrero fils à titre de premier frappeur de la manche, au champ opposé. Chapman a fait marquer l’autre point grâce à un simple.

« [Frapper un circuit au champ opposé] est difficile à faire dans ce stade, dans cette température », a fait remarquer Schneider, en faisant allusion au temps froid et venteux qui sévissait à Kansas City.

« C’est impressionnant. C’est “Vladdy” qui fait ce que l’on attend de “Vladdy”. »

Guerrero fils et Daulton Varsho ont frappé trois coups sûrs chacun pour la formation torontoise.

Guerrero fils a expliqué qu’il se sentait plus détendu au marbre.

« Je pense que lorsque vous essayez trop fort, ça va devenir plus difficile. J’essaie donc de rester détendu. J’ai obtenu un bon tir à frapper, j’ai fait un bon contact et ça s’est bien passé. »

Dans la défaite, Zack Greinke (0-2) a accordé un point, sept simples et un but sur balles en six manches. Il a obtenu trois retraits au bâton.