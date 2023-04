Il reste cinq matchs au Canadien pour réajuster le tir avant l’été

Le Canadien a annoncé lundi que l’attaquant Alex Belzile avait subi une fracture à une jambe et ne sera pas en mesure de disputer les cinq derniers matchs de l’équipe cette saison. Le Tricolore a aussi confirmé que Sean Monahan et Juraj Slafkovský ne reviendront pas au jeu en 2022-2023. Ce n’était qu’une formalité dans le cas de Slafkovský, absent depuis la mi-janvier en raison d’une blessure à un genou gauche. En ce qui concerne Monahan, le Tricolore a dévoilé qu’il avait été opéré à l’aine au courant des derniers jours et que sa rééducation durera de six à huit semaines. Une porte-parole du Canadien a aussi confirmé que Paul Byron ne jouera pas cette saison. L’attaquant âgé de 33 ans est ennuyé par des problèmes aux hanches. En tout, six joueurs du Canadien ont officiellement l’étiquette « saison terminée » à côté de leur nom. Ce chiffre n’inclut pas le gardien Carey Price, dont la carrière dans la LNH est terminée, « à moins d’un miracle », avait-il admis en octobre dernier.