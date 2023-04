Un rare match à oublier pour le Canadien, alors que les évaluations achèvent

Nick Suzuki a déclaré qu’il souhaitait oublier le match de samedi face aux Hurricanes de la Caroline.

Le Canadien de Montréal a subi plusieurs défaites cette saison, mais il était important qu’aucun match ne soit gaspillé puisque l’objectif principal était de progresser.

Le capitaine du Tricolore a jeté un rare regard assassin à un journaliste quand il lui a souligné que les 50 lancers accordés aux Hurricanes étaient un sommet par le Canadien cette saison et que les 14 décochés par le club montréalais étaient son plus faible total.

Suzuki a reconnu que ses coéquipiers et lui n’ont jamais été dans le coup contre un adversaire qui souhaitait retrouver son identité après trois défaites de suite et une rare mauvaise séquence cette saison.

« Tout le match a été frustrant. Nous n’avons presque pas eu la rondelle et quand nous l’avions, il y avait immédiatement un joueur sur nous et nous commettions un revirement, a noté Suzuki après la défaite de 3-0 au Centre Bell. C’était la même chose quand nous étions en zone offensive. Nous leur redonnions la rondelle. C’était frustrant, et je préférerais tout oublier. »

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a fait écho à son capitaine, parlant de frustration. St-Louis a également été avare de mots dans la plupart de ses réponses pour une rare fois cette saison.

« J’ai vécu des matchs comme celui-là, cette sensation, a-t-il raconté. Vous avez l’impression de patiner d’un bout à l’autre de la glace sans jamais avoir la rondelle. C’est frustrant. »

Faut-il tenir compte du contexte si quelqu’un devait évaluer les joueurs en fonction de la performance de samedi ? St-Louis a répondu que les évaluations étaient pratiquement terminées.

« Il reste quoi, cinq matchs ? Il ne reste pas beaucoup de choses à évaluer, a-t-il dit. J’ai une bonne idée… mais il faut essayer de finir mieux que ça. »

C’est peut-être là la seule bonne nouvelle pour St-Louis, la direction et les joueurs : il ne reste que cinq matchs à la saison.

Des décisions à venir

St-Louis s’est contenté de dire qu’il serait « décevant » de voir la campagne terminer en queue de poisson. Mais il sait ce qu’il a sous la main et doit déjà avoir une bonne idée des joueurs qui seront de retour ou non la saison prochaine.

La saison morte risque d’être assez complexe pour le directeur général, Kent Hughes. Seulement cinq joueurs pourront se prévaloir de l’autonomie complète cet été, dont Sean Monahan et Paul Byron, dont les carrières semblent compromises.

Les trois autres sont les attaquants Jonathan Drouin, Alex Belzile et Chris Tierney. Outre les contrats de Drouin et Monahan, ce ne sont pas d’importants contrats qui disparaîtront de la masse salariale.

Au cours des dernières semaines, trois joueurs en particulier ont semblé manquer de synchronisme au sein des concepts de St-Louis, soit les attaquants Mike Hoffman et Rem Pitlick et le défenseur Chris Wideman. Les trois sont encore sous contrat pour la prochaine saison.

On peut aussi se questionner sur l’avenir de l’attaquant Denis Gurianov, acquis des Stars de Dallas peu avant la date limite des transactions, en retour d’Evgenii Dadonov. Gurianov a inscrit cinq buts et trois aides en 18 parties avec le Tricolore et a été discret sur la glace la plupart des soirs.

Le Russe âgé de 25 ans pourrait devenir joueur autonome avec compensation si le Canadien déposait une offre qualificative. À ce point-ci, il serait étonnant que le Tricolore poursuive son association avec lui afin de mieux utiliser les quelque trois millions de dollars américains qu’une offre qualificative commanderait.

Joel Armia était de retour au jeu samedi après une absence de 19 parties en raison d’une infection respiratoire. On peut aussi remettre en question son avenir au sein du Canadien, mais son contrat est encore valide pour deux campagnes supplémentaires.

La situation la plus intéressante pourrait être devant le filet. Jake Allen et Samuel Montembeault sont déjà sous contrat pour au moins la prochaine campagne, tandis que Cayden Primeau sera admissible au ballottage pour une première fois en carrière.

Le Canadien a rappelé Primeau le temps de lui donner un match de la LNH la semaine dernière. Il a joué un match honnête dans un revers de 3-2 face aux Flyers de Philadelphie. Et après un long creux de vague en première moitié de campagne, Primeau a brillé au cours des dernières semaines avec le Rocket de Laval.

Sa fiche dans la LNH demeure de 3-11-2 avec une moyenne de 4,05 et un taux d’efficacité de, 876.

Hughes devra vraisemblablement prendre une décision au niveau de ses gardiens durant l’été ou risquer de perdre Primeau au ballottage l’automne prochain.

On en saura peut-être un peu plus sur la vision de la direction lors du bilan du Canadien, le 14 avril. Une date qui semble ne pouvoir arriver assez vite pour certains.