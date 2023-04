Verstappen sort victorieux d’une fin de Grand Prix chaotique en Australie

Max Verstappen, de Red Bull, a remporté le Grand Prix d’Australie pour une première fois, dimanche, s’imposant lors d’une course riche en rebondissements, du début à la fin.

Si le premier triomphe de Red Bull à Melbourne depuis 2011 était attendu, le chaos à l’approche du dénouement en a fait une victoire extrêmement disputée, à Albert Park.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a terminé deuxième avec Mercedes tandis que Fernando Alonso, d’Aston Martin, a pris la troisième place sur le podium.

« Ç’a été des montagnes russes d’émotions avec les drapeaux rouges et les incidents, a dit Alonso. C’était probablement ma course la plus folle ici à Melbourne, mais c’est génial de repartir avec un autre podium. »

Le Québécois Lance Stroll a fini quatrième avec Aston Martin.

« Lance a été très compétitif tout au long, il a survécu à diverses batailles et il a fait un excellent travail pour ce qui est de veiller aux pneus, a déclaré le directeur technique d’Aston Martin, Mike Krack.

« Certains pilotes sont vraiment sortis perdants du chaos [après le redémarrage], mais nous avons eu un peu de chance et nos voitures sont largement restées intactes. Ça nous a permis de finir la course alors qu’il y avait la voiture de sécurité. »

Seuls 12 des 20 partants ont terminé la course. L’Australien Oscar Piastri a profité du désordre pour terminer huitième et remporter ses premiers points de championnat, pour McLaren.

Verstappen était ravi de l’emporter, mais il a mis en doute la décision des commissaires de lever un drapeau rouge après un accident au 55e tour sur 58, au lieu de déployer une voiture de sécurité.

Il détenait une avance confortable, mais a dû se battre pour garder Hamilton à distance, quand la course a repris.

« Nous sommes heureux de gagner, mais je pense que, vers la fin, ç’a été un peu compliqué avec toutes les décisions, a dit Verstappen. Beaucoup de pilotes étaient confus quant à la raison pourquoi il fallait un deuxième drapeau rouge. »

Au redémarrage au 55e tour, Verstappen a réussi à retenir Hamilton jusqu’au premier virage lorsque du chahut est survenu derrière sa Red Bull, redistribuant l’ordre d’arrivée.

Alonso, qui avait défié Hamilton pour la deuxième position pendant une grande partie de la course, a été heurté par Carlos Sainz de Ferrari au premier virage du redémarrage.

Sainz, dont la Ferrari a montré une bonne vitesse tout au long de l’épreuve, s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes qui l’a relégué au 12e rang. Le pilote Ferrari était contrarié par la décision et Alonso a confié plus tard qu’il pensait que la sanction était trop sévère.

De plus, le pilote Williams Logan Sargeant a percuté l’arrière de Nyck de Vries et d’Esteban Ocon, ce qui a aussi mené Pierre Gasly à quitter la course, après une collision.

Charles Leclerc de Ferrari a subi une collision au premier tour, tandis que la Mercedes de George Russell a pris feu au 18e.

Après avoir décroché sa première position de tête en Australie samedi, Verstappen a été devancé par Russel au premier virage. Au troisième virage, Hamilton a aussi dépassé le Néerlandais, laissant présager que Mercedes pourrait causer une surprise.

Ces espoirs ont diminué lorsque Alexander Albon de Williams a perdu le contrôle au septième tour et s’est écrasé contre le mur, ce qui a entraîné le premier drapeau rouge.

Russell s’était déjà dirigé aux puits quand les commissaires ont décidé que les débris de l’accident étaient suffisants pour qu’on arrête la course. Cela a fait glisser l’Anglais en septième place, bien qu’il ait été complètement expulsé de la course peu après la relance.

« Quand ce n’est pas votre journée, ce n’est pas votre journée », a écrit Russell sur les réseaux sociaux.

La course a repris avec Verstappen traquant Hamilton à l’avant du peloton. Le double champion du monde a utilisé la vitesse supérieure de sa Red Bull pour prendre la tête au 12e tour.

La prochaine course aura lieu le 30 avril, en Azerbaïdjan.