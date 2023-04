Les Hurricanes battent le Canadien 3-0

Les joueurs du Canadien ont eu droit à toute une leçon, samedi soir au Centre Bell.

Paul Stastny a récolté un but et une aide, Antti Raanta a réalisé 14 arrêts et les Hurricanes de la Caroline ont défait le club montréalais 3-0.

Le Tricolore a eu toutes les difficultés du monde à effectuer des sorties de zone et à maintenir la possession de la rondelle en zone offensive. Le résultat a été que les Hurricanes avaient un avantage de 36-10 au chapitre des tirs au but après deux périodes.

Globalement, ce match sera l’un de ceux au cours duquel le Canadien aura le moins bien paru cette saison.

Samuel Montembeault a fait face à un barrage de 47 tirs et a tenté du mieux possible de limiter les dégâts devant le filet du Canadien (30-41-6), qui a encaissé un troisième revers de suite.

Brady Skjei et Sebatian Aho ont aussi marqué pour les Hurricanes (47-18-9), qui avaient perdu leurs trois matchs précédents (0-2-1).

L’attaquant Joel Armia était de retour au jeu pour le Canadien après une absence de 19 matchs en raison d’une infection respiratoire. Rem Pitlick a aussi été inséré dans la formation. Rafaël Harvey-Pinard (accumulation de blessures mineures) et Chris Tierney ont été laissés de côté.

Le Canadien jouera son prochain match mardi, quand les Red Wings de Detroit seront de passage au Centre Bell.

Domination complète

Les Hurricanes ont vite annoncé leurs intentions embouteillant le Canadien dans son territoire pendant la majorité du premier vingt.

Même si la plupart des tirs sont venus de la périphérie, Montembeault a dû être vigilant pour ne pas concéder de retour et s’ajuster lors de déviations.

Montembeault a été impuissant quand Skjei a ouvert le pointage à 6:00 du premier engagement. Il n’a jamais vu le tir du défenseur, qui est passé à sa gauche.

Le Canadien a été un peu plus menaçant en début de deuxième période.

Mike Matheson a atteint le poteau à la suite d’une belle manoeuvre. Raanta a aussi réussi un bel arrêt sur un puissant tir sur réception de Jesse Ylönen.

À l’autre bout de la patinoire, Jordan Harris a réalisé un beau repli pour empêcher Seth Jarvis de pouvoir tirer dans un filet ouvert.

Les Hurricanes ont toutefois fini par creuser l’écart. Stastny a fait dévier un tir de Burns dans l’objectif à 10:51, puis Aho a profité d’une belle passe de Stefan Noesen pour marquer en avantage numérique à 16:27.

Raanta s’est signalé à nouveau tard en deuxième période. Il a stoppé un tir de Michael Pezzetta après une passe de Johnathan Kovacevic, qui venait de quitter le banc des punitions.

Jonathan Drouin et Ylönen ont obtenu de bonnes occasions de sauver l’honneur du Canadien en troisième période, en vain.