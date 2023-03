Les joueurs du Canadien ne veulent pas gaspiller de matchs

Le long marathon que représente la saison régulière de la Ligue nationale de hockey achève et le Canadien de Montréal espère terminer en force après deux performances plus ordinaires.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis a reconnu que la fatigue physique et mentale avait peut-être rattrapé ses troupes lors des défaites de 3-2 contre les Flyers de Philadelphie et de 5-2 face aux Panthers de la Floride.

Même si le Tricolore n’est plus dans la course des séries depuis longtemps, les joueurs ont toujours l’intention de conclure la campagne du bon pied.

« Il faut trouver sa propre motivation, a noté l’attaquant Alex Belzile. Nous avons tous des choses à prouver, autant pour la saison prochaine que pour les derniers matchs. Nous sommes des professionnels et nous devons mettre la main à la pâte chaque jour. »

Jonathan Drouin a admis que cette approche était peut-être un cliché, mais il a insisté pour dire qu’il y avait un fond de vérité derrière tout ça.

« Nous ne pouvons pas lancer des matchs à la poubelle parce que nous ne sommes plus dans la course », a-t-il rappelé.

Tous les joueurs continuent d’être évalués par la direction de l’équipe. Le travail effectué ces jours-ci sera aussi bénéfique au retour au boulot en septembre prochain.

St-Louis a affirmé durant la saison que personne dans le vestiaire ne se préoccupait des pourcentages de gagner la loterie pour le premier rang au repêchage. Cela ne changera pas durant le dernier droit.

« Honnêtement, j’essaie de gagner tous les matchs, a-t-il insisté. Je crois que si vous faites preuve d’intégrité et que vous faites les choses de la bonne manière, le reste va s’arranger de lui-même.

« Je ne m’arrête donc pas à penser à ces choses-là. »

Le Canadien tentera de retrouver le sentier de la victoire samedi soir, quand il accueillera les Hurricanes de la Caroline.

Le Tricolore a perdu ses deux premiers matchs contre la troupe de Rod Brind’Amour cette saison. Il s’est d’abord incliné 6-2 en Caroline le 16 février, avant de perdre 4-3 en tirs de barrage au Centre Bell le 7 mars.

« Nous savons que ce sera un bon défi, a souligné St-Louis. Les Hurricanes sont très agressifs et jouent à un rythme élevé. Ça va nous forcer à prendre de bonnes décisions sous pression et rapidement.

« Vous apportez toujours des petits ajustements à vos concepts en fonction de l’adversaire. Je pense que nous devrons jouer un peu plus vite et opter probablement pour des jeux plus simples. Mais j’ai aimé notre dernier match contre eux. »

St-Louis n’était pas en mesure de confirmer l’identité de son gardien partant pour la rencontre.

Armia se rapproche d’un retour

L’attaquant Joel Armia a participé à un premier entraînement sans restriction depuis qu’il s’est retrouvé sur la touche en raison d’une infection respiratoire, vendredi au Complexe sportif Bell.

Armia n’a pas joué depuis le 21 février. En 37 parties cette saison, le Finlandais âgé de 29 ans a récolté quatre buts et sept aides.

Pour sa part, l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard n’a pas participé à l’entraînement, profitant plutôt d’une journée de traitements.

Harvey-Pinard a fini la rencontre de jeudi, marquant tard en troisième période lors de la défaite de 5-2 du Tricolore face aux Panthers de la Floride.

Le Canadien n’a pas précisé si l’attaquant québécois âgé de 24 ans était aux prises avec un mal particulier.

Harvey-Pinard a récolté 14 buts et cinq aides en 32 parties avec le Tricolore cette saison.