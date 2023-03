Les Russes pourront jouer à Wimbledon cette année

Les joueurs russes et biélorusses pourront participer aux Internationaux de tennis de Wimbledon en tant qu’athlètes neutres en 2023, les responsables du All England Club ayant annulé vendredi l’interdiction qui leur avait été imposée l’année dernière.

Les joueurs devront signer des déclarations de neutralité et respecter des « conditions appropriées », notamment ne pas exprimer leur soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Ç’a été une décision incroyablement difficile, qui n’a pas été prise à la légère ou sans montrer beaucoup de considération pour ceux qui seront touchés », a déclaré Ian Hewitt, président du All England Club, dans un communiqué.

Les joueurs ne pourront pas recevoir de financement des États russe et biélorusse, y compris le parrainage de sociétés exploitées ou contrôlées par ces États.

La liste des joueuses et joueurs touchés inclut la Biélorusse Aryna Sabalenka, championne des Internationaux de tennis d’Australie de 2023, ainsi que les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev.

D’autres tournois de tennis ont permis à des joueurs russes et biélorusses de concourir en tant qu’athlètes neutres.

« Nous considérons également que l’alignement entre les tournois du Grand Chelem est de plus en plus important dans l’environnement actuel du tennis », a déclaré le Club.

Les mêmes conditions s’appliqueront pour les tournois de la Fédération britannique de tennis auxquels participent les joueuses et joueurs en guise de préparation pour les Internationaux de Wimbledon, le plus vieux des quatre tournois du Grand Chelem et le seul joué sur de l’herbe.

Dans un communiqué conjoint, les responsables de l’ATP et de la WTA, qui supervisent les circuits professionnels masculin et féminin, respectivement, ont manifesté leur satisfaction face à cette décision.

« Nous sommes contents que tous les joueurs puissent participer à Wimbledon et aux autres tournois de la LTA (Lawn Tennis Association — Fédération britannique de tennis) cet été », ont réagi les dirigeants des deux instances.

Cette année, le tournoi de Wimbledon débutera le 3 juillet, la finale féminine étant prévue le 15 juillet et la finale masculine le 16 juillet.

Avec la contribution de Ken Maguire, de l’Associated Press.