Le CF Montréal reprend l’action samedi à Vancouver

Le CF Montréal a profité de la pause internationale pour panser ses plaies et retrouver quelques-uns de ses joueurs réguliers. Et il pourrait en avoir bien besoin.

Remis de ses émotions après avoir signé une spectaculaire victoire contre l’Union de Philadelphie, lors de son match d’ouverture à domicile, le Bleu-blanc-noir reprendra finalement l’action samedi soir, après deux semaines sans jouer.

La mauvaise nouvelle pour les Montréalais, c’est qu’ils doivent quitter leur confort pour effectuer une visite éclair à Vancouver, face aux Whitecaps.

Et depuis le début de la saison, les matchs à l’étranger n’ont pas offert les résultats escomptés aux hommes de Hernan Losada. Le CF Montréal a perdu ses trois sorties sur les terrains adverses et il n’a inscrit aucun but.

La bonne nouvelle, cependant, c’est que l’état de santé du milieu de terrain québécois Samuel Piette et des défenseurs Kamal Miller et Aaron Herrera s’est amélioré au point qu’ils devraient être à leur poste, samedi. Piette et Herrera avaient raté l’affrontement contre l’Union alors que Miller en avait surpris plus d’un en jouant pendant 80 minutes malgré un inconfort.

Lors d’une disponibilité médiatique, mercredi, Losada a mentionné que la pause était arrivée au bon moment, mais qu’après une victoire comme celle acquise le 18 mars au Stade olympique, une équipe souhaite toujours revenir rapidement sur le terrain.

Peut-être souhaite-t-il que l’émotion et l’énergie soient encore au rendez-vous ? Surtout lorsqu’il est question d’un voyage éreintant comme celui de ce week-end.

L’occasion est belle pour le CF Montréal (1-3-0) alors que les Whitecaps (0-2-3) n’ont toujours pas gagné cette saison, mais il ferait fausse route de prendre ses adversaires à la légère.

La troupe de la Colombie-Britannique ne s’est pas inclinée à ses trois derniers matchs en MLS et elle vient de soutirer un dramatique match nul de 1-1 au Minnesota United, samedi dernier. Les Whitecaps se retrouvent également en quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf, après avoir vaincu le Real Espana 7-3 au total des buts.

Losada, qui en sera à une première visite à Vancouver, s’attend donc à un match relevé et serré, comme c’est souvent la coutume dans la MLS.

« Toutes les équipes sont difficiles à affronter et tous les matchs sont difficiles. Il y a beaucoup de compétition dans cette ligue. En plus, nous jouons à l’étranger, c’est plus de cinq heures de vol et trois heures de décalage horaire. J’espère que nous pourrons avoir un bon résultat parce que c’est aussi important si nous sommes ambitieux cette saison », a-t-il souligné.

Acquis du Real Salt Lake pendant la saison morte, Herrera a raté la spectaculaire victoire des siens il y a deux semaines en raison d’une blessure, mais il a laissé entendre qu’il serait en uniforme samedi.

Depuis son arrivée en MLS, en 2018, Herrera a effectué quatre arrêts à Vancouver et il a mis l’accent sur le fait que le BC Place n’est pas un endroit comme les autres.

« Ce n’est pas un endroit facile où jouer. Il y a une ambiance intéressante là-bas, a-t-il déclaré. C’est difficile à expliquer. Il y a le dôme et même s’il n’y a pas beaucoup de partisans, on dirait qu’il y en a beaucoup. Le terrain n’est pas très bon. C’est une ambiance différente d’ailleurs dans la ligue. »

Les Whitecaps ont beau ne pas avoir triomphé une seule fois cette saison, ils trouvent tout de même une façon de marquer. Ils ont inscrit un but lors de chacune de leurs cinq parties en MLS en 2023.

Un des grands artisans de ces cinq buts est le milieu de terrain Julian Gressel, que les Whitecaps ont acquis en juillet 2022. L’Allemand, qui possède maintenant la citoyenneté américaine, a déjà obtenu trois passes décisives cette saison.

Losada le connaît bien, pour l’avoir dirigé en 2022 avec DC United, et Herrera n’est également pas étranger à la créativité avec le ballon de Gressel, qui a récolté 63 passes décisives en 189 matchs en carrière dans la MLS.

« Je ne crois pas avoir affronté les Whitecaps depuis que Gressel est avec l’équipe, mais nous savons que c’est un joueur qui effectue de très bons centres, a indiqué Herrera. Chaque fois qu’il sera plus haut sur le terrain, il faudra être vigilants. »

Outre le milieu de terrain Matko Miljevic et le gardien James Pantemis, blessés à long terme, le CF Montréal devra également se passer des services du milieu de terrain finlandais Lassi Lappalainen, qui ne voyagera pas avec l’équipe. Ce dernier est blessé à la jambe gauche, selon le rapport des blessures dans la MLS.