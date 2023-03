McIntosh poursuit son ascension vers le sommet de la natation avec un record du monde

Il a fallu quelques intervalles avant que John Atkinson réalise que le 400 mètres style libre de Summer McIntosh aux essais canadiens de natation pourrait être avoir quelque chose d’unique.

La nageuse âgée de 16 ans et native de Toronto a continué sa rapide ascension vers la domination de son sport, mardi, en réalisant un record du monde, avec un temps de trois minutes et 56,08 secondes sur la distance.

« J’étais bien installée dans mon coin et j’ai vu les 50 premiers mètres et je me suis dit “Oh, Ok !” », a dit Atkinson, directeur de la haute performance et entraîneur national de Natation Canada, lors d’une visioconférence mercredi.

« Ensuite, avec 29 intervalles restants, je demande à quelqu’un assis avec moi où sont les intervalles du record du monde, a-t-il ajouté. Je voulais qu’on me les apporte. »

Le temps de McIntosh a éclipsé le record de 3:56,40 établi l’an dernier par l’Australienne Ariarne Titmus, ainsi que son propre record canadien de 3:59,32.

« Je ne me concentre pas vraiment sur les records, mais c’est évidemment un rêve pour n’importe quel athlète d’établir un record du monde ou quelque chose du genre, a dit McIntosh, mercredi. Je suis encore sous le choc.

« C’était un moment incroyable à partager avec tous les Canadiens dans les gradins, ainsi que des membres de ma famille et des amis sur place. »

Atkinson a dit qu’il croyait voir le record être battu lorsque McIntosh a franchi la barre des 250 mètres.

« Je me disais que c’était en train de se produire, a-t-il mentionné. “C’est en train de se produire maintenant”. Je me tenais debout en secouant mes bras. J’avais l’air stupide vers la fin, mais ça ne me dérangeait pas vraiment. »

Il s’agit du premier record du monde en grand bassin par une Canadienne depuis Kylie Masse, au 100 mètres dos lors des Championnats du monde de 2017 à Budapest, et le premier à être établi lors des essais canadiens depuis Amanda Reason au 50 mètres brasse (30,23 secondes), à Montréal en 2009.

McIntosh a connu plusieurs succès depuis qu’elle a terminé quatrième au 400 mètres style libre, à l’âge de 14 ans aux Jeux olympiques de Tokyo.

Elle a remporté quatre médailles aux derniers Championnats du monde à Budapest (deux d’or, une d’argent et une de bronze), six médailles aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham en Angleterre (deux d’or, trois d’argent et une de bronze), ainsi que trois médailles aux Championnats en petit bassin de 2021 à Abou Dhabi (une d’or et deux d’argent).

McIntosh est de retour dans sa ville natale après s’être récemment installée en Floride pour s’entraîner avec les Sharks de Sarasota, sous la supervision de Brent Arckey.

« C’est bien sûr différent que de vivre à Toronto, car c’est ma maison et le sera toujours », a-t-elle dit.

Les essais canadiens de natation, qui ont commencé mardi, servent à sélectionner les membres de l’équipe nationale pour les Championnats du monde et les Jeux panaméricains, plus tard cette année.