Le CF Montréal s’approche-t-il tranquillement d’un onze partant optimal?

La pause internationale a permis à certains joueurs du CF Montréal de retrouver la forme physique, mais l’entraîneur-chef Hernan Losada ne sait toujours pas quand il pourra présenter un onze partant optimal.

Losada a mentionné à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines que la pause tombait à point, qu’elle faciliterait la guérison des quelques petites blessures subies par ses joueurs. Il n’a pas eu tort, en quelque sorte.

À quelques exceptions près chez les partants – soit le gardien James Pantemis (épaule) et le milieu de terrain Matko Miljevic (genou) – l’Argentin de 40 ans a récemment salué le retour à l’entraînement du milieu de terrain québécois Samuel Piette ainsi que des défenseurs Aaron Herrera et George Campbell.

Tel un miraculé, le défenseur Kamal Miller a été d’office pendant 80 minutes dans la victoire de 3-2 des Montréalais contre l’Union de Philadelphie, le 18 mars, seulement quelques jours après que l’entraîneur-chef eut confirmé aux journalistes qu’il ne serait pas disponible pour l’affrontement.

Depuis le début de la saison, Losada n’a probablement pas eu l’occasion de travailler avec autant de joueurs réguliers potentiels et il ne s’en plaint pas.

« Ça fait du bien d’avoir des options de plus dans la formation. La pause nous a vraiment fait du bien et les joueurs reviennent petit à petit, a-t-il souligné mercredi, lors de l’entraînement de l’équipe au Stade olympique. Nous pouvons voir qu’à l’entraînement, il y a un peu plus de compétition. Le niveau a augmenté et je suis heureux de ça. »

Néanmoins, la saison se poursuit pour le Bleu-blanc-noir et les retours de quelques joueurs viennent également avec la perte d’un autre. Losada a déclaré que le milieu de terrain Lassi Lappalainen n’allait pas jouer samedi soir contre les Whitecaps à Vancouver. Le Finlandais avait été utilisé pendant 80 minutes face à l’Union, et ce, malgré une blessure qui ne semble pas avoir guéri avec le temps.

La jonglerie n’est donc pas encore terminée pour l’entraîneur-chef du CF Montréal, qui souhaite toujours contrôler ce qu’il peut contrôler. Tout en espérant que des joueurs ressortent du lot et répondent présents le moment venu.

« Je ne sais pas quand je vais avoir mon meilleur onze partant. Ça dépend des adversaires, de notre forme physique, des blessés dans notre formation, a-t-il observé. J’espère avoir le plus de joueurs disponibles de semaine en semaine, mais ça dépend de plusieurs facteurs. C’est cependant la force de la ligue. Tu as besoin de toute ta formation pour gagner et c’est aux gars d’être prêts lorsqu’ils auront une occasion. »

Lappalainen avait donné une belle latitude à Losada contre l’Union, alors qu’il avait été utilisé comme latéral droit en remplacement de Herrera, qui s’était blessé en fin de match à Nashville.

Herrera devrait en principe retrouver son poste à droite comme si rien ne s’était passé, mais lui et l’équipe ont tout de même pris leurs précautions à l’entraînement, cette semaine.

« Je suis prêt à revenir au jeu pour le match de samedi. Ma guérison n’est pas à 100 pour cent, mais nous gérons ma blessure le plus possible et mes entraînements cette semaine afin que je sois prêt à jouer ce week-end », a expliqué l’Américain, qui a complété ses démarches pour dorénavant représenter le Guatemala sur la scène internationale.

Losada espère aussi pouvoir compter sur les services de l’attaquant Romell Quioto. Le Hondurien a joué pendant 68 minutes contre le Canada, mardi, dans un duel de la Ligue des Nations de la CONCACAF, et il n’était pas présent à l’entraînement de mercredi.

« J’espère que Romell sera disponible samedi. Il arrive de Toronto aujourd’hui (mercredi). Il a joué mardi et la semaine passée. C’est beaucoup de matchs et beaucoup de minutes pour lui, en plus des voyages. Nous espérons qu’il soit avec nous à Vancouver », a dit l’entraîneur-chef de la troupe montréalaise.

Le défenseur Robert Thorkelsson, qui a représenté l’Islande chez les moins de 21 ans, était quant à lui de retour avec ses coéquipiers du CF Montréal. Blessé à l’ischio-jambier, l’attaquant Jojea Kwizera, qui n’a toujours pas joué cette saison, a effectué quelques tours de terrain avant l’entraînement avant de se soumettre à des traitements.

Par ailleurs, Losada a donné un échéancier un peu plus clair concernant les blessures à Pantemis et Miljevic.

Blessé à l’épaule droite, Pantemis n’aurait pas à subir une intervention chirurgicale, mais il devrait encore rater quatre à six semaines de jeu. Dans le cas de Miljevic, il a déjà commencé à faire du travail sur le terrain et il devrait être de retour à Montréal dans deux ou trois semaines.