Taylor Fritz et Jannik Sinner atteignent les quarts de finale à l’Omnium de Miami

L’Américain Taylor Fritz et l’Italien Jannik Sinner ont vaincu des têtes de série en deux manches mardi à l’Omnium de tennis de Miami et ont accédé aux quarts de finale.

Neuvième tête de série du tournoi, Fritz a amassé exactement deux fois plus de coups gagnants (22) que d’erreurs directes et n’a perdu son service qu’une seule fois, en route vers une victoire de 6-3, 6-4 contre le Danois Holger Rune, septième tête de série.

Fritz, le mieux classé à l’ATP parmi les joueurs issus des États-Unis, prendra part aux quarts de finale pour la première fois en sept présences à Miami.

Il affrontera l’Espagnol Carlos Alcaraz, champion en titre et numéro un mondial, qui a éliminé l’Américain Tommy Paul en deux manches identiques de 6-4.

« J’ai très hâte [d’affronter Alcaraz], a mentionné Fritz. Je pense aussi que plusieurs personnes sont emballées à l’idée de voir ça. »

Quant à Sinner, 10e tête de série, il n’a toujours pas perdu une manche depuis le début du tournoi après sa victoire contre Andrey Rublev, sixième tête de série, 6-2, 6-4.

Le prochain adversaire de Sinner sera le Finlandais Emil Ruusuvuori, classé 54e à l’ATP, qui a surpris le Néerlandais Bostic Van De Zandschulp, 26e tête de série, en trois manches de 4-6, 6-4, 7-5 en 2 h 45 minutes.

Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, a été surpris 7-6 (4) et 6-4 par Karen Khachanov, 14e tête de série.

Le Russe a surmonté les 11 as du Grec et a signé le seul bris du match.

Rybakina irrésistible, Fernandez gagne en double

En simple féminin, la Kazakhe Elena Rybakina, numéro sept au monde, a été la première joueuse à mériter son billet pour les demi-finales après une convaincante victoire de 6-3, 6-0 contre l’Italienne Martina Trevisan.

Championne en titre de Wimbledon, Rybakina l’a emporté en 72 minutes et n’a eu besoin que de 27 minutes pour boucler le deuxième set lors duquel elle n’a concédé que 10 points.

La Kazakhe de 23 ans a signé une 12e victoire de suite et amassé au moins 10 as dans un quatrième match consécutif. Elle affiche un dossier de 20-4 depuis le début de 2023.

Finaliste aux Internationaux d’Australie en janvier dernier, Rybakina tente de réaliser un « doublé sous le soleil » après son triomphe lors de la finale de l’Omnium BNP Paribas le 19 mars à Indian Wells, en Californie. Seulement quatre autres joueuses ont réalisé pareil tour de force, dont Iga Swiatek l’an dernier.

« Ce serait fabuleux de l’accomplir, mais il reste beaucoup de chemin à faire », a dit Rybakina.

En demi-finale, Rybakina croisera le fer avec l’Américaine Jessica Pegula, troisième tête de série, ou la Russe Anastasia Potapova, qui doivent s’affronter en soirée.

Par ailleurs, dans un match de double féminin, la Lavalloise Leylah Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend ont obtenu leur billet pour les demi-finales grâce à une victoire de 2-6, 7-6 (4), 10-8 contre le duo formé de l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko.

Kichelok et Ostapenko se sont présentées au tournoi à titre de troisièmes têtes de série.

En demi-finale, Fernandez et Townsend affronteront le duo composé de la Polonaise Magda Linette et de l’Américaine Bernarda Pera, qui ont battu le tandem formé de la Roumaine Irina-Camelia Begu et de l’Ukrainienne Anhelina Kalinina 6-3, 7-6 (5).

Blessée lundi soir, Andreescu attend les résultats d’examens à sa jambe gauche La joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu a fourni une sorte de mise à jour médicale mardi, annonçant qu’elle attendait les résultats officiels d’examens après qu’elle eut subi une blessure au bas de la jambe gauche à l’Omnium de Miami. L’athlète de 22 ans de Mississauga, en Ontario, s’est blessée lundi soir pendant le deuxième set de son match de quatrième tour contre la Russe Ekaterina Alexandrova. Andreescu se déplaçait le long de la ligne de fond lorsqu’elle est tombée sur la surface de jeu et a agrippé le bas de sa jambe gauche, visiblement souffrante. Après plusieurs minutes où elle est demeurée étendue sur le court, elle a quitté le terrain assise dans un fauteuil roulant. Au moment où elle a dû abandonner, Andreescu détenait une avance de 2-0 en deuxième manche, après avoir concédé le premier set 7-6 sans inscrire un seul point lors du bris d’égalité. « Je me suis réveillée avec une attelle au pied… quelqu’un sait ce qui s’est passé ? Plus sérieusement, c’est la pire douleur que j’ai jamais ressentie… Je prie pour que ce ne soit pas grave. J’attends toujours les résultats officiels. Merci à tous pour vos pensées et vos mots gentils, ça ne passe pas inaperçu », a-t-elle déclaré dans un message sur Twitter, accompagné d’un émoticône représentant deux mains rassemblées en signe de prière. Andreescu, championne des Internationaux des États-Unis en 2019, s’est présentée à Miami au 31e rang du classement de la WTA. Lundi prochain, à la mise à jour du classement, elle pourrait occuper le 27e échelon. Dans un courriel, Charlotte Lawler, l’agente d’Andreescu a précisé que celle-ci a rencontré son médecin mardi après-midi. Elle a ajouté qu’un communiqué sera publié lorsque les détails entourant la blessure seront disponibles. La Presse canadienne