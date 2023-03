Mark Weightman redevient président des Alouettes de Montréal

Mark Weightman est de retour à la présidence des Alouettes de Montréal.

Le club de football montréalais a dévoilé mardi la nomination de Weightman, qui agira à titre de président et chef de la direction de l’équipe.

Weightman, qui occupe présentement le poste de président des Lions de Trois-Rivières, de l’ECHL, entrera en fonction le 11 avril.

Originaire de Saint-André-d’Argenteuil, Weightman a occupé les mêmes fonctions chez les Alouettes de 2013 à 2016. Il a oeuvré dans presque tous les départements du club entre 1996 et 2016, et a notamment occupé le poste de président de la Fondation des Alouettes, en 2015 et 2016.

Weightman jouit d’une expérience de 28 ans dans le sport professionnel. En plus de son précédent passage chez les Alouettes et de ses fonctions chez les Lions de Trois-Rivières, il a notamment participé à la mise sur pied de l’Alliance de Montréal, de la Ligue élite canadienne de basketball, a oeuvré au sein du Rocket de Laval, a procédé à la restructuration d’une équipe de hockey de la Ligue nationale A de Suisse, ainsi que d’une équipe de la Ligue élite de Suède.

Chez les Alouettes, il aura pour mandat de continuer d’apporter de la stabilité à l’organisation montréalaise tout en assurant son avenir, son développement et son rayonnement à long terme. Il devra aussi renforcer le lien de confiance avec les détenteurs d’abonnements de saison et les partisans de partout au Québec, et valoriser l’expérience client comme la présence de l’équipe et des joueurs dans la communauté.