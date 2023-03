Bianca Andreescu passe en ronde des 16 à Miami

La Canadienne Bianca Andreescu a atteint la ronde des 16, infligeant un revers de 6-4 et 6-4 à Sofia Kenin, des États-Unis.

L’Ontarienne de 22 ans a fait le travail en une heure et 34 minutes, dominant 3-1 pour les bris et 7-1 pour les as.

Classée 31e à la WTA, Andreescu a atteint la ronde des 16 à Miami pour la troisième fois en autant de présences au tournoi.

Andreescu va se mesurer lundi soir à Ekaterina Alexandrova, 18e tête d’affiche.

La Russe de 28 ans a écarté Belinda Bencic, neuvième tête de série.

Médaillée d’or olympique à Tokyo, Bencic a été battue 7-6 (8), 6-3.

Alexandrova a sauvé quatre balles de set en première manche, en route vers sa 10e victoire en carrière face à une joueuse du top 10.

Andreescu a remporté les Internationaux des États-Unis en 2019.

Elle et Alexandrova n’ont jamais croisé le fer.

Chez les hommes, l’Ontarien Denis Shapovalov s’est incliné 6-4 et 6-4 face à Taylor Fritz des États-Unis, 10e tête de série.

Shapovalov a réussi 12 as, mais il a couru à sa perte en commettant sept doubles fautes.

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a également avancé au tableau, victorieux 6-0 et 7-6 (5) devant le Serbe Dusan Lajovic.

Alcaraz a réussi les trois as du match, en route vers un 16e gain en 17 matches cette saison. Il aura comme prochain adversaire l’Américain Tommy Paul.

« Je me sens rapide sur le court, je me déplace bien, a dit Alcaraz, cité par le site Internet de l’ATP. Je suis heureux de la diversité de mes coups. J’ai du plaisir à chaque instant durant les matches. »

La numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka est en vedette en soirée, opposée à la Tchèque Marie Bouzkova.

Lundi après-midi, Leylah Fernandez va jouer en double avec Taylor Townsend, contre Beatriz Hadda Maia et Giuliana Olmos.