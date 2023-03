Blessée au genou, Audrey McManiman a dû renoncer à la dernière étape de la saison

La planchiste québécoise Audrey McManiman n’a pas pris le départ de la deuxième journée de compétition de la Coupe du monde de snowboard cross du Mont-Sainte-Anne, dimanche.

McManiman, qui traîne une blessure ligamentaire au genou gauche depuis plusieurs mois, a été impliquée dans une chute avec la Française Manon Petit-Lenoir lors de la première vague des quarts de finale, samedi. Elle s’était contentée d’une 16e place, après avoir pris le premier rang des qualifications vendredi.

Cette chute s’est avérée un choc de trop pour son genou à la conclusion d’un mois de mars chargé pour les planchistes.

« J’ai tout fait ma récupération [samedi] soir. Mais en me levant ce matin, j’ai compris que ce ne serait pas une bonne journée pour mon genou et donc pour moi », a indiqué McManiman, qui est venue rencontrer les médias sur place.

« C’est vraiment ce matin que j’ai senti que j’avais un problème. Il y avait un peu d’enflure. Je me suis levée vraiment tôt pour aller faire mes échauffements. J’avais un rendez-vous avec la physio, et nous sommes allées faire des exercices dans le gym pour voir comment ça allait. Ça n’allait pas. On a décidé d’y aller de prudence et de ne pas prendre le départ. »

McManiman devra réfléchir à la suite des choses : une intervention chirurgicale pour régler le problème la priverait d’une saison complète sur le circuit de la Coupe du monde.

Bien que le moment serait idéal — les Jeux olympiques de Milan-Cortina d’Ampezzo ne sont que dans trois ans et il n’y a pas de Championnat du monde à l’horaire la saison prochaine —, McManiman ne semble pas prête à opter pour ce choix présentement.

« Je vais prendre le repos dont j’ai besoin. On a eu un mois vraiment chargé en fin de saison. J’ai une session d’université à finir, je vais me concentrer là-dessus. D’ici là, j’aurai pris une décision. Je vais prendre la meilleure décision possible avec mon équipe. »

« C’est clair que j’ai l’Italie en tête dans trois ans, c’est coulé dans le béton. Savoir si je me fais opérer et rate la prochaine saison ou pas, je déciderai plus tard. »

McManiman a signé de bons résultats depuis le début de l’année 2023. Elle a remporté la deuxième épreuve de la Coupe Nor-Am à Park City, en Utah, en février, en plus d’enregistrer trois autres tops-5. Sur le circuit de la Coupe du monde, elle venait de signer une cinquième, une quatrième et une huitième place avant le week-end de courses au Mont-Sainte-Anne.

« J’avais vraiment confiance en mon genou. J’ai tout fait ce que j’avais à faire [en vue de la saison]. Je n’ai pratiquement pas eu de vacances l’été dernier pour m’assurer que mon genou allait être solide cette année. J’avais confiance. Je pense que c’était un impact de trop pour mon genou. »