Éliot Grondin remporte une deuxième médaille au Mont-Sainte-Anne

Il s’en est fallu de peu pour qu’Éliot Grondin ne réussisse un doublé à la Coupe du monde de snowboard cross du Mont-Sainte-Anne. Quelques centimètres en fait.

Le planchiste de Sainte-Marie-de-Beauce a mené pratiquement de bout en bout la grande finale de cette ultime épreuve de la saison. Ses adversaires, l’Allemand Martin Nörl et l’Américain Jake Vedder, ont profité de l’aspiration que le Québécois leur a procurée pour le devancer au fil d’arrivée.

« À la fin de la course, je savais que j’étais à l’avant. Je me doutais que [les gars] allaient revenir en grande finale, a raconté Grondin après les cérémonies. [Samedi], ça a réussi à tenir, mais [dimanche], ça ne tenait pas autant. L’Espagnol a touché ma planche dans la ligne de droite : il y avait des contacts. J’essayais juste de tenir une ligne droite le plus possible. »

La photo-finish a été nécessaire pour départager tout le monde, confirmant la victoire de Nörl, qui met ainsi la main sur le globe de cristal de la discipline avec 510 points.

« J’ai profité de l’aspiration de Lucas [Eguibar] pour passer troisième et de celle d’Éliot au fil d’arrivée, a expliqué l’Allemand. Je ne savais pas si j’étais premier, deuxième ou troisième. Je savais que Lucas était quatrième, alors le globe était dans la poche. De gagner la course, c’est encore mieux.»

« C’est difficile de rattraper Éliot, car il est lourd et il est fort au départ. Habituellement, les planchistes lourds ne sont pas bons au départ, mais lui est excellent. C’est clair qu’il nous a donné de l’aspiration en fin de course pour qu’on puisse le dépasser. »

Cette troisième place vient s’ajouter à la victoire acquise la veille par Grondin, qui a sauvé une saison difficile avec trois dernières courses de qualité. Ça lui a permis de se hisser jusqu’au troisième rang du classement de la Coupe du monde avec 399 points, lui qui a amorcé le week-end en huitième place.

« Je pense que c’est une fin de semaine de rêve, a-t-il laissé tomber. Une victoire [samedi], un podium [dimanche]. De ce que je comprends, il n’y a pas beaucoup de gars qui ont mené leurs courses de bout en bout. J’ai presque réussi. Ça s’est joué de peu pour l’arrivée. Il y a 10 jours seulement, j’étais huitième au cumulatif, mais là je termine troisième. Ça a été une saison difficile, mais de faire la grande finale des trois dernières Coupes du monde, ça va rendre mon été plus facile mentalement. »

« Au mois de mars, il s’est amélioré à chaque étape, a noté la co-entraîneuse-chef de l’équipe nationale, Maëlle Ricker. Il a tellement bien couru. Ça va l’aider en confiance pour l’année prochaine. C’est un week-end parfait pour lui. »

« Éliot est très jeune, mais il a gagné bien des choses jusqu’ici. C’est un putain de bon planchiste, a commenté Nörl. Il va être là pendant plusieurs années. Il va gagner le globe un jour, c’est certain. »

Du côté des autres Canadiens, Evan Bichon, 12e la veille, a terminé en 13e place dimanche après avoir pris le quatrième rang de sa vague de quarts de finale. Liam Moffatt a terminé 17e, Colby Graham en 25e place, tandis que Tristan Bell, Griffin Mason, Noah Royz, Kai Hooper et Scott WIlliam ont été crédités d’une 33e place.

La journée s’est amorcée sur les restes de la tempête qui a touché la région la nuit dernière, laissant quelque 25 centimètres de neige au passage, modifiant considérablement les conditions de course.

« C’était assez intense, les virages, rien ne tenait, c’étaient des champs de bosses, a expliqué Grondin. De terminer la saison sur le podium, ça fait du bien. »

Bankes freinée en demi-finale

Chez les dames, la Britannique Charlotte Bankes n’a pas été en mesure de signer une septième victoire d’affilée.

Éliminée en demi-finales, elle s’est reprise en enlevant la petite finale pour terminer à la cinquième place, confirmant du même coup sa conquête du globe de cristal.

C’est la jeune Australienne Josie Baff qui a signé la victoire, sa deuxième de la saison. Elle a devancé au fil d’arrivée l’Autrichienne Pia Zerkhold et Chloé Trespeuch. La Française était la seule qui aurait pu coiffer Bankes au classement du globe de cristal. Elle devra se contenter du deuxième rang, devant Baff.

« Les trois premières vagues, j’ai eu de très mauvais départs, a indiqué Baff. En finale, j’en ai enfin eu un bon, et c’est comme si je ne savais pas quoi en faire ! Mais ma planche était rapide, et j’ai pu tenir le coup tout au long. »

Les trois Canadiennes en lice — Kennedy Justinen, Lily Bellaar Spruyt et Arianne Gallant — ont toutes terminé troisièmes de leur première vague de la journée pour conclure à égalité au 17e rang.

Audrey McManiman n’a pas pris le départ, ennuyée par une blessure au genou gauche. Elle conclut la saison au 15e rang du classement général.