Harvey-Pinard réussit le tour du chapeau

Qui aurait cru que l’écart entre les 28e et 31e rangs du classement général de la LNH était si grand !

Rafaël Harvey-Pinard a marqué trois fois en deuxième période et le Canadien de Montréal a défait les Blue Jackets de Columbus 8-2.

Harvey-Pinard est devenu le premier joueur recrue du Canadien à réussir un tour du chapeau en une seule période depuis Dick Gamble, le 2 mars 1952 face aux Blackhawks de Chicago.

« On m’avait dit que les détails dans son jeu étaient à point. Pour vraiment apprécier ça, il fallait un échantillon plus grand que seulement deux, trois ou quatre matchs, a mentionné l’entraîneur Martin St-Louis au sujet de Harvey-Pinard. Avec tous les blessés cette saison, l’échantillon a été plus grand et j’ai pu vraiment apprécier ces détails. Et il a été récompensé ce soir. »

Harvey-Pinard a d’abord donné les devants 3-2 au Canadien tôt en deuxième période. Son troisième but offrait une avance de 6-2 au Tricolore.

« Il a un haut niveau de compétition et une bonne éthique de travail, a ajouté St-Louis au sujet de l’ailier âgé de 24 ans. Il est très engagé des deux côtés de la glace et c’est rare qu’il ne fasse pas le travail défensivement ou offensivement. »

Le Canadien avait passé les dernières semaines à se frotter à certaines des meilleures formations de l’Association de l’Est. Il a paru dans une classe à part contre les Blue Jackets, qui se morfondent dans les bas-fonds du classement.

Les partisans ont pu s’amuser tout au long du dernier tiers, faisant la vague et chantant « Olé ! Olé ! Olé ! ».

« Nous avons donné un bon spectacle, a reconnu St-Louis. Les partisans méritent ça. Ça fait un peu plus d’un an que je suis ici et j’ai toujours senti qu’ils étaient derrière nous. »

Nick Suzuki a amassé un but et trois aides, Mike Hoffman a inscrit un but et deux aides, tandis que Brendan Gallagher et Jesse Ylönen ont fourni chacun un but et une aide pour le Canadien (29-38-6).

Alex Belzile a aussi touché la cible, Mike Matheson a récolté trois aides et Samuel Montembeault a réalisé 21 arrêts.

Kirill Marchenko et Lane Pederson ont répliqué pour les Blue Jackets (23-42-7), qui avaient remporté leurs deux matchs précédents en prolongation. Elvis Merzlikins a accordé six buts sur 24 tirs avant de céder sa place à Michael Hutchinson tard en deuxième période. Hutchinson a stoppé six lancers.

Merzlikins a semblé se blesser à l’aine droite sur le troisième but de Harvey-Pinard. Il a pris la direction du vestiaire lors de l’arrêt de jeu suivant.

Jordan Harris était de retour au jeu pour le Canadien après une absence de huit matchs en raison d’une blessure au bas du corps. Chris Wideman lui a cédé sa place au sein de la brigade défensive.

Le Canadien jouera lundi à Buffalo face aux Sabres, puis mardi à Philadelphie contre les Flyers.

Harvey-Pinard s’éclate

Les Blue Jackets ont été les premiers à marquer, après 1:32 de jeu, quand Pederson a fait mouche quelques instants après un revirement de Joel Edmundson.

La réplique du Canadien n’a pas tardé. Hoffman a déjoué Merzlikins grâce à un tir précis à 3:39. Ylönen a ensuite donné les devants au Tricolore à 9:43, au terme d’une attaque à trois contre deux.

Johnny Gaudreau a atteint le poteau lors d’un avantage numérique des Blue Jackets, mais ce n’était que partie remise pour les visiteurs.

Marchenko a créé l’égalité 2-2 avec 120 secondes à écouler au cadran. Il a enfilé l’aiguille en tirant par-dessus l’épaule gauche de Montembeault malgré un angle pratiquement impossible.

Le but a d’abord été refusé puisque le filet avait quitté ses amarres. Cependant, les responsables vidéo ont déterminé que le disque serait rentré dans l’objectif même si Montembeault n’avait pas déplacé le filet sur la séquence.

Harvey-Pinard a redonné les devants au Tricolore après 13 secondes de jeu en deuxième période. Il a poussé un disque libre dans l’objectif après une belle montée de Matheson.

La fierté d’Arvida, au Saguenay, a ensuite fait mouche à 7:13, complétant un bel échange amorcé par Suzuki et Hoffman.

Jonathan Drouin et Matheson ont tour à tour atteint le poteau à mi-chemin de la deuxième période, mais cela n’est pas revenu hanter le Canadien.

Gallagher a couronné une longue séquence en territoire des Blue Jackets en marquant son premier but depuis le 3 janvier à 13:08 de la période.

Harvey-Pinard a ensuite complété son tour du chapeau avec 3:18 à faire en deuxième période. Lors d’un avantage numérique, il a fait dévier une puissante passe sur réception de Hoffman dans l’ouverture.

La troisième période n’a été qu’une formalité.

Belzile s’est joint à la fête avec 8:12 à faire à la rencontre, quand sa passe vers Chris Tierney a été déviée dans son propre filet par le défenseur des Blue Jackets Andrew Peeke.

Suzuki a ensuite tourné le fer dans la plaie 2:01 plus tard.

Échos de vestiaire

Rafaël Harvey-Pinard a admis avoir vécu de grandes émotions après son troisième but.

« C’était tellement incroyable. Je vivais le moment à fond. Ça fait chaud au coeur d’avoir l’appui des partisans comme ça. C’était un beau moment. »

Harvey-Pinard a souvent été comparé à Brendan Gallagher, mais ce dernier n’aime pas commenter les comparaisons.

« Je veux plutôt qu’il trace son propre chemin. Il a beaucoup de potentiel. Il doit simplement continuer à faire ce qu’il fait présentement et il va être heureux avec ce qui va lui arriver. Je vais être heureux de l’aider en cours de route. »

Mike Matheson était content de voir que le Canadien avait livré le même effort que lors des dernières parties, même si l’adversaire était moins fort sur papier.

« Ça aurait été facile de penser que l’adversaire était différent des autres des dernières semaines. Mais nous étions prêts. Ils avaient joué hier et ils étaient arrivés tard. C’était important de bien commencer le match et continuer. Nous avons été vraiment forts en deuxième période. »