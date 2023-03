Le planchiste Éliot Grondin triomphe au Mont-Ste-Anne

Éliot Grondin ne pouvait choisir meilleur moment pour renouer avec la victoire sur le circuit de la Coupe du monde, remportant la première épreuve de l’étape du Mont-Ste-Anne, samedi, devant parents et amis.

« C’est ma première victoire cette année après une saison difficile, à la maison, a-t-il dit au bas de la piste. Il a fallu que je me pince beaucoup pendant la journée pour rester dans le moment présent. »

« C’est la première fois que mes parents et mes amis sont présents à la Coupe du monde. J’ai hâte d’aller les rejoindre. »

Le planchiste de Ste-Marie-de-Beauce a devancé l’Autrichien Jakub Dusek et l’Espagnol Lucas Eguibar pour monter sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis le 20 mars 2022, à Veysonnaz, en Suisse.

Grondin n’a quand même pas célébré immédiatement cette victoire, les juges devant aller à la photo-finish.

« J’avais vu du coin de l’oeil l’Autrichien qui revenait fort. Je l’ai vu chuter, alors je pensais bien que c’était moi, mais en regardant l’écran, j’ai vu l’icône de la photo-finish. Fallait attendre. J’étais pas mal convaincu que je l’avais. »

L’Italien Lorenzo Sommariva a terminé quatrième de cette grande finale.

Le Québécois a mené pratiquement de bout en bout cette ultime course de la journée. Dusek a lourdement chuté juste avant le fil, mais il a réussi à lancer sa planche vers l’avant, ce qui a rendu cette fin de course plus serrée qu’elle n’y paraissait.

« Je savais que j’allais super bien depuis le début de la semaine. Je voulais seulement être fluide dans les virages, gagner de la vitesse dans la première partie, a indiqué Grondin. En finale, je n’ai pas eu besoin de me battre pour une ligne, car j’étais à l’avant. J’espérais juste qu’on ne me rattrape pas. Je me disais : “Va le plus vite que tu peux, reste petit et espère qu’il ne revienne pas sur toi.” Je suis content que ça ait fonctionné. »

Il estime d’ailleurs que cette dernière descente de la journée a été sa meilleure.

« Je dirais que c’est elle que j’ai le mieux contrôlée. On a aussi changé les planches avant la finale, c’est pour ça que j’avais une bonne vitesse. »

Cette victoire lui permet de faire un bond de quatre places au classement de la Coupe du monde et de pointer maintenant au quatrième échelon avec 339 points, 71 de moins que l’Allemand Martin Nörl, cinquième samedi. Eguibar (386) est deuxième, devant l’Italien Omar Visintin, éliminé de façon surprise en huitièmes de finale.

Le Britanno-Colombien Evan Bichon, seul autre Canadien à s’être qualifié pour les rondes éliminatoires, a vu son parcours prendre fin en quarts de finale. Il a conclu la compétition en 12e place.

« Je suis heureux de ma journée, a déclaré le planchiste de Mackenzie. J’y allais pour la demi-finale, mais des petites erreurs dans le premier virage et dans la dernière portion m’ont coûté une qualification. [Dimanche], on tentera d’aller jusqu’au bout. »

McManiman chute

Chez les dames, Audrey McManiman n’a pas connu la journée escomptée après avoir terminée première des qualifications. La planchiste de St-Ambroise-de-Kildare a été impliquée dans une chute avec la Française Manon Petit-Lenoir, incident pour lequel elle a écopé d’un carton jaune.

« Je suis arrivée avant le virage no 2, il y avait trois rouleaux et j’ai manqué de rythme, a-t-elle expliqué. Dans le no 3, Manon est venue se placer devant moi et je n’ai pas pu l’éviter, donc nous sommes les deux tombées. […] J’ai été surprise d’avoir un carton jaune, Manon aussi. C’est le sport. Ça reste un sport de contacts. Je ne décide pas, ce sont les juges. »

Cet accrochage l’a reléguée à la dernière place des huitièmes, soit en 16e place.

« Ne pas passer les quarts, c’est décevant pour moi, a admis McManiman. Il reste [dimanche]. Ce sera une autre journée. […] Effectivement, j’ai fait une erreur dans les rouleaux avant le virage no 3. Une erreur de rythme, je suis arrivée trop légère. La neige était un peu molle, Manon était devant moi. Ce sont les circonstances. »

C’est la Britannique Charlotte Bankes qui a remporté l’épreuve au terme d’une finale endiablée. Longtemps quatrième de cette finale, elle a devancé la Française Chloé Trespeuch et les Américaines Lindsey Jacobellis et Faye Gulini pour remporter une sixième course d’affilée.

« Cette finale a été complètement folle. J’ai bousillé mon départ et j’ai dû me concentrer à générer de la vitesse pour revenir, a raconté la gagnante. Tu ne veux pas finir au sol, mais il faut que tu laisses tout en piste jusqu’au fil. Je ne croyais pas être capable de le faire, mais j’ai réussi. »

Bankes occupe évidemment le premier rang du classement général à 678 points, 88 de mieux que Trespeuch.

« Il reste encore une course et rien est joué. Je dois refaire la même chose demain. »

McManiman pointe au 12e échelon, à 166 points.

Tout le plateau a rendez-vous dimanche, pour la toute dernière Coupe du monde de la saison.