Fernandez accède au deuxième tour à Miami

La Québécoise Leylah Fernandez a atteint le deuxième tour à l’Omnium de Miami, mercredi, l’emportant 6-4 et 6-3 devant Lesia Tsurenko, de l’Ukraine.

Fernandez a effacé un retard de 4-0 au premier set et de 2-0 lors du second.

Elle s’est imposée en une heure et 28 minutes, grâce notamment à un avantage de 6-4 pour les bris et 3-0 pour les as.

Le gain a été scellé avec un coup en décroisé, à sa deuxième balle de match.

Fernandez est 53e à la WTA, Tsurenko 81e.

La Lavalloise aura comme prochaine rivale Belinda Bencic, neuvième tête de série.

Fernandez et Bencic ont divisé les honneurs de quatre confrontations.

L’une des victoires de Fernandez a été acquise à Roland-Garros l’an dernier, au troisième tour.

Plus tôt mercredi, l’Ontarienne Bianca Andreescu a gagné un duel d’anciennes championnes de Flushing Meadows en Emma Raducanu 6-3, 3-6, 6-2.

Andreescu a porté sa fiche à 2-0 contre Raducanu. Elle a réalisé sept as, contre deux pour la Britannique. Andreescu a remporté 67,2 pour cent de ses points en premier service.

La Canadienne, qui a gagné les Internationaux des États-Unis en 2019, a fait face à 12 balles de bris et en a sauvé 11. Andreescu a brisé le service de son adversaire trois fois en 11 tentatives.

« On ne sait jamais à quoi s’attendre, a dit Andreescu sur le terrain, après le match. Je voulais avant tout essayer d’offrir mon meilleur tennis, et je crois que j’ai réussi. Emma a été brillante. Elle est une joueuse incroyable et j’ai beaucoup de respect pour elle. »

Raducanu, qui s’amenait à Miami à titre de 72e raquette mondiale, a remporté les Internationaux des États-Unis en 2021, battant Fernandez en finale.

Andreescu, 31e au monde, a porté sa fiche à 7-6 cette saison et voudra franchir le deuxième tour d’un tournoi pour une deuxième fois seulement cette année.

Elle affrontera la Grecque Maria Sakkari, septième tête de série. Andreescu avait battu Sakkari en demi-finale de ce même tournoi en 2021 avant de se retirer lors de la finale, contre Ashleigh Barty.

Sakkari a remporté le deuxième affrontement entre les deux joueuses, plus tard la même année, au quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

Les Canadiennes Rebecca Marino et Katherine Sebov ont déjà mérité leur place au deuxième tour du simple féminin. Elles seront en action jeudi après-midi.