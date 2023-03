Thénault et Nadeau médaillés de bronze des sauts en ski acrobatique

Les Québécois Marion Thénault et Émile Nadeau ont mérité le bronze lors des Finales de la Coupe du monde des sauts en ski acrobatique, dimanche.

Thénault a donné tout ce qu’elle avait dès les qualifications, se classant provisoirement deuxième en début de journée.

Malgré un saut plus difficile en première finale qui lui a valu 81,07 points et le sixième résultat de cette ronde, elle s’est reprise à la super-finale, avec 93,76 points — une bonne note pour le troisième rang et sa cinquième médaille de la saison.

« Je suis vraiment contente de mes sauts (dimanche), a confié la Sherbrookoise. J’ai eu des moments plus difficiles cette saison, alors ça me rend vraiment fière de finir sur une bonne note. »

L’Australienne Laura Peel a triomphé (110,36 points), devant sa compatriote Danielle Scott (97,99).

La piste étant située en haute altitude, les nuages ont forcé l’annulation de certains entraînements, en vue de cette dernière épreuve du calendrier. Les participants ont également dû s’adapter à la piste kazakhe, particulièrement rapide.

Thénault a fini troisième au classement cumulatif de la discipline en Coupe du monde.

Elle a recueilli 350 points, 12 de moins que Peel, deuxième. Le globe de cristal est allé à Danielle Scott de l’Australie, avec 462 points.

Thénault récoltait un septième podium à la Coupe du monde.

Pour Nadeau de Prévost, dans les Laurentides, il s’agissait d’une toute première médaille dans ce contexte. « Ça faisait longtemps que j’attendais ce moment-là ! », a dit le skieur de 19 ans.

Les juges lui ont octroyé une note de 96,83 en super-finale.

Les Suisses Pirmin Werner et Noe Roth ont été les seuls à le devancer. Werner l’a emporté avec 123,00 points, suivi de Roth et de ses 118,55 points.

« C’est le fun de terminer sur une note positive. Après une semaine d’entraînement difficile, je ne pensais pas que c’était possible, a dit Nadeau, qui n’avait pas réussi à accéder à une super-finale cette saison.

« Ça me montre que je suis capable de faire un podium et c’est vraiment bon pour la confiance. »

Miha Fontaine de Lac-Beauport a fini neuvième, tandis qu’Alexandre Duchaine de Québec a pris le 14e rang des qualifications.