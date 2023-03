Le Canadien s’incline 5-3 face au Lightning

Le Canadien a retrouvé certaines de ses bonnes habitudes, mais ce ne fut pas suffisant pour renverser le Lightning de Tampa Bay.

Brandon Hagel a inscrit trois buts à son 200e match dans la LNH, Brian Elliott a réalisé 18 arrêts et le club montréalais s’est incliné 5-3, samedi soir à l’Amalie Arena.

La troupe de Martin St-Louis a bien mieux paru qu’à sa sortie précédente, quand elle avait encaissé un revers de 9-5 face aux Panthers de la Floride.

Les joueurs du Canadien ont retrouvé leur combativité habituelle et Samuel Montembeault a bien fait devant le filet. Cependant, l’expérimenté Lightning a fait le nécessaire pour s’imposer.

Mike Hoffman a amassé un but et une aide, tandis que Denis Gurianov et Jesse Ylönen ont aussi touché la cible pour le Canadien (27-37-6), qui a gagné un seul de ses 10 derniers matchs (1-7-2). Nick Suzuki a récolté deux aides et Montembeault a stoppé 36 tirs.

Victor Hedman et Steven Stamkos ont aussi marqué pour le Lightning (42-22-6), qui a gagné un troisième match de suite. Mikhail Sergachev et Nikita Kucherov ont récolté chacun deux aides.

Le défenseur du Canadien Kaiden Guhle a été laissé de côté en raison d’une blessure au bas du corps. Chris Wideman l’a remplacé dans la formation.

L’attaquant Jonathan Drouin était en uniforme, lui qui avait été exclu de l’entraînement, vendredi, après avoir raté une réunion d’équipe. Cependant, il a passé l’ensemble de la rencontre cloué au banc.

Pour sa part, Josh Anderson a pris la direction du vestiaire à mi-chemin en troisième période, après avoir été atteint à la main droite par un tir de Zach Bogosian. Anderson est toutefois revenu au jeu avec un peu plus de trois minutes à faire à la rencontre.

Le Canadien et le Lightning croiseront à nouveau le fer mardi au Centre Bell. Entre-temps, le Lightning accueillera les Devils du New Jersey, dimanche.

Simplement plus fort

Hoffman a inscrit le premier but de la rencontre après 5:12 de jeu, profitant d’une belle passe transversale de Suzuki.

Le Lightning a répliqué à 11:31, quand Hedman s’est avancé dans le bas de l’enclave et a déjoué Montembeault du côté du bouclier.

Montembeault a réussi deux beaux arrêts tard en première période. Il a d’abord frustré Ross Colton, oublié devant le filet. Il a ensuite stoppé un puissant tir de Kucherov à partir de l’enclave.

Le gardien québécois a toutefois été impuissant à 4:50 du deuxième vingt, quand Hagel a profité d’un bond favorable de la bande avant d’enfiler l’aiguille.

Gurianov a créé l’égalité 2-2 en touchant la cible 1:39 plus tard. Le Russe a marqué sur un lancer sur réception après une remise d’Anderson.

Le Canadien a pris les devants 3-2 avec 7:37 à faire au deuxième engagement. Ylönen a marqué tard dans un avantage numérique. Il a décoché un puissant tir sur réception après une passe transversale de Hoffman.

Montembeault a encore une fois fermé la porte en fin de période. Il s’est dressé devant Stamkos lors d’un avantage numérique du Lightning.

Ce n’était que partie remise pour le capitaine du Lightning. Stamkos a créé l’égalité 3-3 après 3:14 de jeu en troisième période, grâce à un tir sur réception en avantage numérique.

Stamkos a ainsi atteint le plateau des 30 buts pour une huitième fois en 15 saisons dans la LNH.

Hagel est ensuite revenu à la charge 2:44 plus tard, faisant dévier un tir de Hedman derrière Montembeault.

Rem Pitlick est celui qui est passé le plus près de prolonger le débat, quand il a fait dévier une remise de Mike Matheson contre le poteau. Les derniers efforts du Canadien ont été en vain.

Hagel a complété son tour du chapeau en marquant dans un filet désert avec 43,6 secondes à écouler au cadran.