Hockey Canada se munit d’un vice-président spécialiste de la diversité et de l’inclusion

Hockey Canada a embauché le meneur en matière des droits de la personne Irfan Chaudhry comme premier vice-président, diversité et inclusion, dans l’histoire de l’organisation.

La fédération sportive nationale a annoncé la nouvelle vendredi, indiquant dans un communiqué que Chaudhry sera responsable du développement de « la vision et la stratégie requises pour créer et soutenir une culture au hockey qui met de l’avant l’équité, la diversité et l’inclusion ».

Chaudhry était directeur du bureau des droits de la personne, de la diversité et de l’équité de l’Université MacEwan, à Edmonton. Il est également le fondateur de Grow the Game, un centre de ressources de lutte contre le racisme pour la communauté du hockey.

Il était également membre depuis 2022 du groupe consultatif sur la diversité et l’inclusion de Hockey Canada.

Son embauche survient après une année mouvementée chez Hockey Canada, qui s’est retrouvée dans l’embarras à la suite de révélations concernant sa gestion d’allégations d’agressions sexuelles et des paiements pour taire les victimes.

Les membres du conseil d’administration ont démissionné le 11 octobre et le président et directeur général Scott Smith a été évincé de son rôle. Un nouveau conseil a été élu le 17 décembre.