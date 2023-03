Le CF Montréal espère trouver le chemin de la victoire à son retour à domicile

Les débuts de saison du CF Montréal permettent souvent à l’équipe d’accumuler quelques points « Air Miles », mais les joueurs ne se plaindront pas de finalement disputer leur match d’ouverture à domicile.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Bleu-blanc-noir ne s’est pas payé des vacances en encaissant trois revers par blanchissage en Floride, au Texas et au Tennessee pour lancer sa saison 2023.

Il pourrait toutefois choisir le bon moment pour signer son premier gain de la campagne en défaisant l’Union de Philadelphie (2-1-0), qui sera de passage au Stade olympique samedi soir.

Comme c’est régulièrement le cas depuis son arrivée en MLS, en 2012, le CF Montréal dispute la majorité de ses premiers matchs de la saison à l’étranger et les joueurs en subissent les contrecoups pour le moment. Les nombreux déplacements et les changements de température, de surface et de routine peuvent en partie expliquer les piètres résultats après trois parties, et probablement l’impressionnant nombre de blessés.

L’équipe, qui peine à souffler, ne dira certainement pas non à l’énergie que ses partisans lui fourniront samedi.

« Nous avons beaucoup voyagé lors du dernier mois et ça va faire du bien de jouer devant nos partisans et d’avoir leur soutien. Ça va aussi faire du bien de ne pas avoir à prendre un vol après notre match et arriver à Montréal aux petites heures du matin », a souligné l’entraîneur-chef des Montréalais, Hernan Losada.

Signe que ce n’est pas une tâche facile, le Dynamo de Houston et le Galaxy de Los Angeles sont les deux autres équipes de la MLS à ne pas avoir joué à domicile cette saison et elles sont également en quête d’une première victoire.

En accueillant l’Union, le CF Montréal sait à quoi s’attendre, notamment parce qu’il a passé une bonne partie de la dernière saison à pourchasser la troupe de Philadelphie pour le premier rang de l’Association Est.

Après s’être incliné de façon crève-coeur aux tirs au but lors de la finale de la Coupe MLS, l’Union a repris là où il avait laissé en remportant deux de ses trois premiers matchs cette saison. Les hommes de Jim Curtain reviennent également d’une convaincante victoire de 4-0 acquise mardi contre l’Alianza FC, ce qui leur a permis d’accéder aux quarts de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF.

Selon Losada, la force de l’Union réside dans sa stabilité de saison en saison.

« Leur formation est très bonne et les joueurs jouent en unité. Lors des trois ou quatre dernières années, ils ont présenté une équipe plutôt semblable. Ils remplacent un attaquant ou un milieu de terrain ici et là, mais pour le reste, ce sont les mêmes fondations solides. Ils sont habitués à jouer ensemble et ils ont un très bon entraîneur-chef. Nous savons que ce sera une équipe très difficile à battre », a-t-il indiqué.

Contrairement à la défensive du Nashville SC, qui n’a toujours pas alloué un but en trois parties cette saison, celle de l’Union n’est pas infaillible. Si on ajoute l’appui de la foule, les ingrédients sont peut-être en place pour que l’équipe montréalaise inscrive son premier but de la campagne.

Malgré quelques bons moments offensifs lors de ses trois premiers matchs, le CF Montréal ne s’est pas vraiment créé d’occasions franches près du filet ennemi. D’ailleurs, le club s’approche tranquillement du record du Toronto FC pour le plus de minutes sans but pour amorcer une saison (383).

Losada voit cependant une progression dans le jeu de ses joueurs et certains d’entre eux sont d’avis que les résultats viendront.

« Je pense que nous nous améliorons comme équipe et je crois que plus les matchs avancent, plus nous jouons mieux. Nous avons des petits automatismes qui s’en viennent. Je pense qu’il faut simplement être un peu plus sur la même page dans le dernier tiers et les occasions de marquer vont continuer à venir », a observé le Québécois Mathieu Choinière.

L’attaquant Sunusi Ibrahim croit pour sa part avoir trouvé une partie du problème.

« Je pense que nous manquons de communication et de connexion entre les attaquants et les milieux de terrain. L’an dernier, nous avions eu beaucoup d’occasions de marquer. Nous ne les concrétisions pas toujours, mais nous avons inscrit beaucoup de buts parce qu’il y avait cette communication lors des remises de ballon », a-t-il mentionné.

Même si les Montréalais ne connaissent pas leur meilleure séquence actuellement, Curtain s’attend à une grande opposition de leur part, devant une foule hostile.

« Nous voulons bâtir sur le momentum de cette belle performance en Ligue des Champions, mais nous ferons face à notre plus grand défi de la saison. Ce sera leur match d’ouverture à domicile et ce sera difficile. Ils vont chercher à impressionner leurs partisans », a dit Curtain lors d’une disponibilité médiatique, plus tôt cette semaine.

Certains diront qu’il a utilisé un truc vieux comme le monde pour s’assurer que ses joueurs gardent leur concentration. Il ne reste qu’à voir si la stratégie fonctionnera.