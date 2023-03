L’entraîneur du CF Montréal ne cède pas à la panique

Lorsqu’il a accepté le poste d’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada s’attendait probablement à un début de saison un peu moins tumultueux. Entre la gestion des blessés et l’incapacité de son équipe à trouver le fond du filet, l’Argentin est déjà à la recherche de solutions, mais il ne cède pas à la panique.

Fidèle à son habitude, Losada a dirigé un entraînement intense, mercredi, au Stade olympique, mais l’ambiance était décontractée, malgré trois défaites consécutives pour amorcer la saison.

Personne n’en aurait voulu à l’entraîneur-chef s’il avait été un peu plus à fleur de peau ou si sa patience commençait déjà à s’effriter. Pourtant, c’est dans la bonne humeur que Losada s’est présenté pour répondre aux questions, et ce, même si une autre tuile lui est tombée sur la tête.

Déjà à bout de ressources, Losada a confirmé que le défenseur central Kamal Miller manquera à l’appel lors de l’affrontement contre l’Union de Philadelphie, samedi soir.

«Kamal a ressenti une douleur au mollet en début de match samedi dernier, mais il a continué à jouer. Ce n’est pas très grave, mais malheureusement, il ne sera pas prêt pour le match de samedi», a-t-il fait savoir.

Le nom de Miller s’ajoute à une longue liste de joueurs blessés – ou à tout le moins un peu éclopés – depuis le début de la saison.

Nommé capitaine de l’équipe mardi, lors du lancement de la saison du CF Montréal, le Québécois Samuel Piette n’a effectué que quelques courses sur les lignes de côté en compagnie de l’attaquant Romell Quioto, mercredi, avant de quitter le Stade olympique. Le défenseur Aaron Herrera, le milieu de terrain Lassi Lappalainen et l’attaquant Jules-Anthony Vilsaint n’ont tout simplement pas participé à l’entraînement.

Et c’est sans parler des blessures au gardien James Pantemis, au défenseur George Campbell, au milieu de terrain Matko Miljevic et à l’attaquant Jojea Kwizera, qui seront à l’écart du jeu pour encore quelque temps.

Peu d’entraîneurs réussiraient à faire des miracles devant ce rapport de blessures et Losada explique mal la situation. L’Argentin reste toutefois positif et il espère avoir la chance de son côté pour le duel contre l’Union.

«Les blessures ne nous inquiètent pas. Les joueurs peuvent se blesser de plusieurs façons. Je ne peux pas expliquer pourquoi exactement. Ça peut être le changement de surface ou peut-être les deux mois de vacances. C’est comme ça partout et pas uniquement ici. Mais outre Kamal, j’espère que Samuel, Romell, Aaron et Lassi seront prêts pour le week-end», a-t-il souligné.

Au-delà des blessés, le CF Montréal a perdu quelques bons éléments pendant la saison morte et les joueurs restants doivent s’adapter au style de Losada, tout comme l’entraîneur-chef doit s’adapter aux forces et aux faiblesses de ses hommes pour les placer dans des situations favorables.

Il semble donc normal que les pièces du casse-tête ne soient pas toutes mises en place actuellement pour créer de l’attaque et pour que la formation montréalaise offre des performances optimales.

Le Bleu-blanc-noir a eu quelques bons moments offensifs lors de ses trois premiers matchs de la saison, mais il ne s'est pas créé beaucoup d'occasions franches. D'ailleurs, il s'approche tranquillement du record du Toronto FC pour le plus de minutes consécutives sans but pour amorcer une saison (383).

«Nous jouons pour gagner et nous voulons être compétitifs. Je crois que nous l’avons été lors des trois premiers matchs. Je ne panique pas. Avec tous les nouveaux visages, un nouvel entraîneur, c’est un processus et il faut être patient. Ça prend du temps et je suis convaincu que nous allons nous améliorer parce qu’il y a du talent dans cette équipe», a insisté l’entraîneur-chef.

En attendant les résultats, Losada joue avec les cartes qu’il a dans ses mains et il n’est pas fermé à l’idée d’apporter quelques ajustements ici et là pour trouver la recette du succès. Par exemple, il n’exclut pas l’idée de déplacer Miller à gauche pour jouer à quatre défenseurs plutôt que trois ou encore placer Lappalainen un peu plus haut pour profiter de ses habiletés.

«Kamal a joué à gauche à Orlando, mais il est meilleur comme défenseur central. Avec les profils de joueur que nous avons, nous pensons que deux attaquants avec deux ailiers, ça fait du bien à l’équipe, mais nous allons voir», a observé Losada.