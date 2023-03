Samuel Piette est nommé seul capitaine du CF Montréal

Le milieu de terrain québécois Samuel Piette a été nommé seul capitaine du CF Montréal pour la saison 2023 après deux campagnes à partager cette responsabilité avec Victor Wanyama et Kamal Miller.

L’équipe a fait l’annonce mardi soir, lors du lancement officiel de sa saison.

Wanyama et Miller seront désormais co-capitaines adjoints.

Piette, qui est âgé de 28 ans, a disputé les sept dernières saisons avec le CF Montréal. Il totalise 11 487 minutes de jeu en 145 matchs, dont 129 comme partant. Il a inscrit deux buts et 10 aides en saison régulière.

« Je suis très fier de ce titre qui indique que j’ai la confiance du club, de l’entraîneur-chef et des joueurs, a dit Piette, dans un communiqué. Je veux continuer à remplir ce rôle le mieux possible pour continuer à pousser cette équipe dans la bonne direction, atteindre de nouveaux objectifs et continuer de faire en sorte que les partisans soient fiers de notre équipe. »

Le 4 mars dernier contre l’Austin FC, Piette est devenu le joueur à avoir disputé le plus de minutes en saison régulière de la MLS dans l’histoire du CF Montréal, avec 11 487 minutes. Il surpassait ainsi Ignacio Piatti (11 427).

« Samuel est un leader positif et un exemple à suivre autant sur le terrain qu’à l’extérieur, a mentionné l’entraîneur-chef du CF MTL, Hernan Losada. C’est le joueur qui a maintenant le plus de minutes avec le club ce qui démontre toute sa loyauté et son engagement envers l’organisation.

« C’est un joueur discipliné qui prêche par l’exemple et qui communique très bien avec tout le groupe dans plusieurs langues, ce qui permet d’avoir une bonne ambiance dans le vestiaire. »

Piette a aidé le CF Montréal à remporter ses quatrième et cinquième titres du Championnat canadien en 2019 et 2021.

Sur la scène internationale, Piette a disputé 66 matchs avec la sélection nationale canadienne depuis ses débuts en 2012, à l’âge de 17 ans. Il a notamment été sélectionné pour l’effectif final de John Herdman pour représenter le Canada en novembre dernier à la Coupe du monde au Qatar.