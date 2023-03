Winnipeg accueillera le match de la Coupe Grey en 2025

Le match de la Coupe Grey 2025 sera joué au IG Field de Winnipeg. Les dirigeants de la Ligue canadienne de football (LCF) en ont fait l’annonce officielle mardi. Ce sera la cinquième fois qu’il sera disputé à Winnipeg, et la première depuis 2015.

« En tant que fier Winnipégois, je suis absolument ravi d’annoncer le retour du match de la Coupe Grey dans ma ville natale », a dit le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie. « Je suis excité pour la ville, la province du Manitoba, ainsi que pour tous nos partisans au pays. »

L’annonce survient après que la LCF eut accordé à Vancouver l’organisation de l’édition de 2024 ; Winnipeg avait également soumis sa candidature pour l’événement.

« Les partisans les plus bruyants et les plus passionnés de la LCF seront prêts à mettre en valeur notre province et notre ville pour tous les gens qui nous visiteront de partout au pays, alors que nous accueillerons la 112e édition de la Coupe Grey dans notre stade », a indiqué le président et chef de la direction des Blue Bombers, Wade Miller. « Nous sommes prêts à montrer de nouveau au Canada que le Manitoba sait comment organiser un événement de la sorte et accueillir les partisans de la LCF. »

Le match de 2023 aura lieu le 19 novembre au Tim Hortons Field de Hamilton. Il s’agira de la 12e fois que la ville ontarienne accueillera la finale de la Coupe Grey.

Outre 2015, Winnipeg avait également accueilli l’événement en 1991, 1998 et 2006. Ces trois matchs avaient été joués au stade Canad Inns, démoli en avril 2013.