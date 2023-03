Le Canada rebondit à la Classique mondiale de baseball et défait la Colombie

Otto Lopez a frappé un circuit de trois points, mardi, aidant le Canada à battre la Colombie 5-0 à la Classique mondiale de baseball, au lendemain d’une humiliante défaite contre les États-Unis.

Lopez a ponctué le score avec sa longue balle en neuvième ; il a aussi cogné un triple et a fini le match avec deux points marqués. Édouard Julien, de son côté, a récolté deux simples et un double. Le lanceur canadien Noah Skirrow a bien fait en cinq manches et les releveurs ont rebondi en ne donnant que cinq coups sûrs et un but sur balles.

Le premier but Freddie Freeman a quitté le match en quatrième manche, blessé à l’arrière de la cuisse. Le joueur vedette des Dodgers de Los Angeles avait paru incommodé une manche plus tôt, après avoir cogné une chandelle. « Il y avait de la raideur, alors nous l’avons retiré du match par mesure de précaution, a dit le gérant du Canada, Ernie Whitt. Nous allons attendre l’avis des médecins et des Dodgers. Sa santé est la priorité. »

Avec cette victoire, le Canada bonifie son rendement à 2-1 dans le groupe C ; la Colombie, elle, a une fiche de 1-2.

Lundi soir, les États-Unis avaient marqué neuf points dès la première manche de leur duel contre le Canada, qu’ils ont corrigé au final 12-1. La rencontre avait pris fin après sept manches en raison de la règle de clémence qui prévaut lors du tournoi. Le seul point du Canada avait été produit par Jared Young à l’aide d’un circuit en deuxième manche.