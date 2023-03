Lehkonen et l’Avalanche dominent le Canadien 8-4

L’attaquant finlandais Artturi Lehkonen a salué son retour au Centre Bell avec une performance de trois points, dont le 100e but de sa carrière, et il a été le principal artisan d’une victoire de 8-4 de l’Avalanche du Colorado sur le Canadien de Montréal au Centre Bell.

Lehkonen avait passé de belles heures à Montréal au cours des deux derniers jours. Dimanche soir, il a renoué avec son ancien coéquipier Brendan Gallagher et lundi, il a atteint un premier jalon offensif d’importance dans sa carrière. N’eut été de ce qui semble être une déveine, Lehkonen aurait connu un séjour parfait dans la métropole.

Lundi soir, l’ancien du Canadien a marqué deux des quatre buts de son équipe en première période, ses 19e et 20e de la saison. Il a ajouté une aide sur le filet de J.T. Compher (14e), inscrit tôt en deuxième période.

Le joueur offensif n’a toutefois pas eu l’opportunité de bonifier sa soirée de travail, en raison d’une blessure qui l’a contraint à quitter le match plus tard au deuxième vingt. Or, selon les informations livrées après la rencontre, Lehkonen a subi une fracture à un doigt dans des circonstances qui ne sont pas claires.

Dans ses commentaires d’après-match, l’entraîneur-chef Jared Bednar a laissé sous-entendre que Lehkonen aurait été blessé par un tir. Il retournera au Colorado pour se faire opérer.

Bowen Byram (6e), Matthew Nieto (12e) et Mikko Rantanen (43e) ont également déjoué Jake Allen, dont la soirée de travail a pris fin après un peu moins de 24 minutes d’action, et six buts concédés en 15 tirs.

Après le match, le défenseur David Savard a pris la défense de son gardien.

« Le résultat, c’est tel que tel. C’est pas sur ça que je m’arrête. C’est juste la façon dont on est sorti, de la façon dont on a laissé Jake tout seul », a déploré le vétéran défenseur.

« Ce n’est aucunement de sa faute. C’est nous qui avons mal joué devant lui. On n’a pas exécuté. On l’a laissé vraiment tout seul et c’est à nous de s’en excuser. C’est à nous de mieux jouer devant lui », a ajouté Savard.

Samuel Montembeault a pris la relève et a bloqué 16 rondelles. Il a cédé devant Nathan MacKinnon (29e) et Valeri Nichushkin (13e) en troisième période.

La riposte du Canadien est venue de Josh Anderson (20e), Denis Gurianov (5e), Jesse Ylönen (3e) et Mike Matheson (6e).

La formation montréalaise a été limitée à 19 tirs vers Alexandar Georgiev, en route vers une septième défaite consécutive, incluant quatre de suite au Centre Bell.

« On s’est battu. Ils sont sortis fort, on a manqué d’exécution en partant, on s’est creusé un trou. C’est l’une de nos rares périodes récemment où ça se passe comme ça pour nous », a analysé l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

« On a essayé de se corriger durant le match. On voit que cette équipe-là a gagné la coupe Stanley l’année passée. Il faut lui donner du crédit aussi. C’était une dure tâche, surtout avec le trou qu’on s’est creusé en partant. On s’est battu », a-t-il répété.

Le Canadien pourra oublier rapidement cette défaite puisqu’il reprend le collier dès le lendemain, en jouant mardi face aux Penguins, à Pittsburgh.

Rentré au vestiaire après une blessure en première période, Rem Pitlick accompagnera ses coéquipiers à Pittsburgh, a fait savoir St-Louis.

Ce dernier a aussi confirmé que Montembeault sera devant le filet face à la bande à Sidney Crosby.

Les joueurs de soutien s’imposent

L’Avalanche n’a pour ainsi dire pas eu besoin de ses gros canons pour placer la troupe de Martin St-Louis dans une position précaire dès la première moitié de l’engagement initial.

Un seul des cinq meilleurs marqueurs de l’équipe a participé aux trois premiers buts de l’Avalanche, inscrits dans un intervalle de cinq minutes à peine, à l’aide de seulement six tirs.

Mais surtout, ces buts ont paru faciles.

« Nous n’étions tout simplement pas prêts à jouer. Ils ont profité de toutes leurs chances et notre jeu en zone défensive n’a pas été assez bon, surtout contre cette équipe », a fait remarquer le capitaine du Canadien, Nick Suzuki.

Lehkonen a ouvert la marque après 2:59 de jeu lorsqu’il a fait dévier un tir de Logan O’Connor derrière Allen, même s’il était gêné par Savard.

Environ trois minutes plus tard, Byram a affiché une belle force d’accélération le long du flanc droit pour contourner Kaiden Guhle, puis Allen, avant de glisser la rondelle dans le filet.

Nieto a porté la marque 3-0 à 8:05 du premier vingt après s’être présenté seul devant Allen, à la suite d’une passe précise d’un autre ancien du Canadien, Lars Eller.

Puis, Lehkonen a atteint le plateau des 100 buts en carrière avec exactement quatre minutes à jouer au premier vingt.

Il y est parvenu grâce à une autre déviation, celle-là avec son bras droit, d’un tir de Rantanen, 38 secondes après le début d’une punition à Matheson.

Anderson a finalement apporté un peu de réjouissances dans les gradins du Centre Bell en touchant la cible avec 62 secondes à écouler à l’engagement.

Ce but tardif n’a toutefois pas eu les effets escomptés pour le Tricolore, qui a concédé deux autres buts rapides au début de la période médiane, ceux de Rantanen et de Compher.

« Il semble que nos débuts de période ont été plutôt mauvais récemment. Je ne sais pas pourquoi c’est comme ça. Les gars doivent être prêts dès la première mise en jeu », a souligné Suzuki.

Le filet de Compher a mis fin à la soirée de travail d’Allen et aux espoirs du Canadien de signer une première victoire au mois de mars, malgré les buts de Ylönen et de Matheson à mi-chemin du troisième vingt.